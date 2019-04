Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 11 ani a fost internat in stare grava, in aceasta seara, in Spitalul Municipal din Hunedoara, dupa ce a cazut de la etajul 4, pe scara interioara a unui hotel din localitate. "La fata locului s-a deplasat un echipaj al Ambulantei, care a stabilizat victima si a transportat-o la Unitatea…

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce a cazut de la etajul 3 al unui bloc, in timp ce incerca sa intre in casa pe balcon, coborand de la etajul 3 la 2, pentru ca nu avea cheile de la apartament.S-a stabilit ca victima are 60 ani, este in stare de ebrietate, conștient, dar in cadere și-a amputat…

- Un timișorean și-a aruncat cainele de la etajul 4, pentru ca l-ar fi deranjat, povestește un vecin de-al acestuia. Patrupedul chinuit a ajuns intr-un copac și numai pompierii l-au putut cobori de acolo. Incidentul a fost dezvaluit de un vecin.UPDATE. Mai multe versiuni. Polițiștii au inceput cercetarile…

- O femeie a fost ranita ușor, dupa ce s-a dezechilibrat și a cazut, in momentul in care voia sa coboare dintr-un autobuz RATB. Incidentul s-a intamplat, miercuri, pe Bulevardul Eroilor, in apropierea trecerii de pietoni de langa Teatrul „Sica Alexandrescu”. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție…

- O adolescenta de 13 ani a ajuns in stare grava joi, 14 februarie, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Urgenta din Braila, dupa ce a cazut de la etajul 9. Politistii au declansat o ancheta in acest caz.

