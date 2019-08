Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de zece ani din orasul Criuleni a murit, iar altul de 11 ani a fost transportat in stare grava la spital dupa ce in curtea unui bloc locativ din orasul Criuleni a explodat o grenada, trasnmite IPN.

- Caz tragic la Criuleni. Doi copii se jucau cu o grenada si la un moment dat au detonat-o. In urma exploziei, un minor de 10 ani a decedat pe loc, iar altul, de 11, a fost dus la spital.Vom reveni cu detalii.

- O persoana a murit si alta este in stare grava dupa ce un autoturism a intrat intr un TIR, in localitatea Caineni din judetul Valcea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Valcea, circulatia rutiera pe DN7 E81 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu s a reluat in…

- Tragedia din Prahova, acolo unde o mama și patru copii au fost luați de viitura in urma ploilor torențiale, a fost filmat de un martor al incidentului.In imagini se observa cum cei cinci sunt luați de ape, mama aflandu-se pe o saltea. In ultimul moment, ea s-a prins de niște crengi și a fost…

- Grav accident rutier. Un copil de doar doi anișori a murit, iar altul este in stare foarte grava dupa ce un autoturism a scapat de sub control și a intrat pe trotuar. Un copil de 2 ani a murit, iar altul de 7 ani este in stare foarte grava dupa ce au fost loviți de

- Tragedie in Republica Moldova! O explozie, care s-a produs in jurul pranzului, in curtea unei locuințe din localitatea Hancești, a ucis un tanar. Trei tineri s-au adunat la povești și la un pahar de...

- O explozie devastatoare s-a produs azi, in jurul orei 14.35, in curtea unei locuințe de pe strada Decebal, din localitatea Hancești, in Republica Moldova. Trei prieteni care s-au strans sa bea ceva s-au "jucat" cu o grenada de mana. Unul dintre tineri i-a scos cuiul, iar grenada a explodat, a anunțat…

- Un baiat de 12 ani din satul Pașcani, raionul Criuleni, a ajuns in stare grava la spital dupa ce un cartuș i-a explodat in mana.Incidentul s-a produs in data de 2 mai, in jurul orei 10:00.