Stiri pe aceeasi tema

- Copilul este din comuna Florești, județul Cluj, a sunat la 112 și a anunțat ca a fost rapit de mai multi infractori si ca se afla intr-o duba. Polițiștii au reușit, miercuri, sa il identifice și au stabilit ca a fost vorba despre un apel fals, facut in joaca. Potrivit unui comunicat al IPJ…

- Ziarul Unirea ȘOCANT. Anchetatorii au descoperit in curtea suspectului de la Caracal un corp carbonizat Anchetatorii au descoperit in curtea suspectului de la Caracal un corp carbonizat Anchetatorii au descoperit la percheziții un corp carbonizat. Era in curtea suspectului. In plus, noaptea, la ora…

- Crima șocanta! O tanara de 25 de ani și-a ucis mama, sub privirile unui copil de 4 ani. Dupa ce polițiștii au vazut ce se afla pe aleea vecinilor, au descris scena ca fiind una dintre cele mai infricoșatoare.

- Cercul colectionarilor de autoturisme Dacia 1300 primeste nu numai nostalgici ai acelei perioade, ci si pasionati de masini retro care aveau cativa anisori atunci cand aceste masini ieseau pe poarta fabricii. Unul dintre ei, buzoianul Gheorghita Alexe, detine 13 Dacii vechi de peste 40 de ani, iar cu…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale.La data de 5 iunie a.c., in jurul orei 19.15, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 31 de ani, din localitatea Adamclisi, judetul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 3, fara a poseda permis de…

- Inițial, Nicholas Brent Gibson din SUA a fost arestat in legatura cu moartea fostului lui coleg de apartament, Erik Stocker, 77 de ani. Apoi, autoritațile au descoperit ca tanarul care lucra ca artist tatuator este, cel mai probabil, un criminal in serie. Atunci cand ofițerii l-au adus pe Gibson pentru…

- Noi detalii ies la iveala in cazul elicopterului prabusit intr-o padure din localitatea Sapanta. Sambata, 11 mai, specialistii de la Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (CIAS), insotiti de criminalisti, au urcat in padure pentru o expertiza mai amanuntita. Se contureaza…