- O filmarea a unei drone din Bahamas arata momentul șocant în care un baiat scapa cu viața de un banc de rechini. Filmarea, facuta de cameramanul dronei Artem Tkachenko, arata cum baiatul se arunca în mare fericit. Acesta înota direct în calea a patru rechini,…

- Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de mulți ani in America, acolo unde traiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri chinez Mr. Pink. Afaceristul chinez ar avea doi copii…

- Un accident rutier a avut loc, joi seara, în jurul orei 21.00, pe raza localitații clujene Livada.Un tânar din Cluj-Napoca, aflat la volanul unui autoturism marca Logan, care circula dinspre Gherla spre Cluj, la un moment dat a scapat mașina de sub control și s-a rasturnat…

- Un baietel in varsta de 6 ani a castigat peste 11 milioane de dolari, anul acesta, datorita canalului sau de pe platforma online YouTube pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, informeaza people.com.

- O femeie a scapat de viol pentru ca agresorul a avut probleme cu erecția. Tanarul de 20 de ani care a vrut sa comita fapta a fost reținut de polițiști. Femeia de 61 de ani il acuza pe tanarul de 20 de ani ca, in noaptea de 13/14 decembrie, a intrat peste ea in casa, a batut-o și a incercat sa o violeze.…

- Ryan este „gazda” de 6 ani a „Ryan ToysReview”, un canal popular de review-uri al jucariilor pe YouTube. „Afacerea” de familie a generat in anul 2017 aproximativ 11 milioane de dolari...

- La doar șase ani, Ryan a devenit milionar și caștiga singur o avere. Baiatul din China a reușit aceasta performanța cu ajutorul canalului sau de Youtube, unde face recenzii jucariilor. Așa a ajuns sa adune peste 11 milioane de dolari pe an, noteaza Business Insider.

- Tamponare pe fondul neatentiei, pe una dintre cele mai circulate artere din Lugoj. Un sofer neatent a lovit doua masini parcate regulamentar dupa ce, spun mai multi martori, acesta a scapat pe podeaua autoutilitarei actele personale. Barbatul a facut greseala sa se aplece dupa documente desi se afla…

- [embed]https://www.youtube.com/watch?v=MNMqpLkho8U[/embed] Ministerul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova a publicat pe YouTube imagini inedite filmate cu drona, in care apare drumul de ocolire a municipiului Ungheni. Din imagini se vede ca drumul este aproape de a fi finalizat. Totuși,…

- Centura orașului Ungheni este finalizata in proporție de 87%, insa va fi deschisa pentru circulație abia in aprilie-mai 2018, a anunțat Ministerul Economiei și Infrastructurii. O drona a surprins imagini cu centura aproape finalizata.

- Un barbat aproximativ 40 de ani este in stare extrem de grava, dupa ce a fost atacat de un mistreț, in județul Argeș. Atacul a avut loc in localitatea Tigveni, din județul Argeș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, Madalina Epure, a declarat, la Digi 24, ca mistrețul…

- Despre coșmarul din inchisorile comuniste povestesc adesea supraviețuitorii sau urmașii acestora. Cei care au trait iadul pușcariilor nu pot uita nici o clipa a acelor vremuri, deși s-au scurs decenii de cand au fost eliberați. Așa s-a intamplat și cu Ion N. Teleanu. El a apucat sa povesteasca si copiilor…

- Romelu Lukaku risca sa primeasca o suspendare de 3 meciuri din partea Federației engleze de fotbal, pe baza probei video. Astfel, belgianul ar putea lipsi din derby-ul orașului Manchester dintre United și City, programat pe 10 decembrie. Atacantul "diavolilor roșii" a fost surprins de camerele de filmat,…

- Prietenia lor a durat decenii la rand, doar moartea a reusit sa ii desparta! Desi Alexandru Arsinel are si el probleme de sanatate si s-a scris ca actorul ar putea lipsi de la inmormantarea eternei lui partenere de scena. Cu toate acestea, Alexandru Arsinel nu a putut rezista acasa si, in pofida durerii…

- Marcel Toader a scapat, in sfarsit, de bunurile Mariei Constantin. Fostul sportiv a lasat, marti dimineata, 10 saci cu haine si alte articole la poarta casei unde locuieste mama interpretei de muzica populara. Tocmai din acest motiv, barbatul nu s-a prezentat la primul termen al procesului de divort.…

- Smiley este unul dintre cei mai indragiti artisti de la noi, iar de curand a facut o marturisire care i-a lasat pe toti fara cuvinte. Mai exact, el a dezvaluit, in cadrul unui videoclip postat pe Youtube, ca atunci cand era copil a avut paduchi. Are parul mai lung ca niciodata si merge frecvent la salon…

- România nu s-a desprins de trecutul ei si de practicile regimului comunist, a declarat, marti, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care considera ca în ultimii ani se fac presiuni asupra Parlamentului si Guvernului prin metode represive, precum fabricarea dosarelor, încarcerari…

- Revolutia fiscala | PNL pregateste o motiune de cenzura si cere implicarea Avocatului Poporului Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca va propune Biroului Executiv al partidului depunerea unei motiuni de cezura impotriva guvernului Tudose, afirmand ca liberalii vor sesiza Avocatului…

- Printre numele celebre care apar in documentele din investigația paradise Papers se afla și cel al Shakirei, care ar fi transferat 30 de milioane de lire sterline, obținuți din muzica, intr-un offshore din Malta pentru a nu plati taxe, scrie Daily Mail. Numele Shakirei apare intre cele ale vedetelor…

- Vesti de ultim moment in dosarul in care Tribunalul Constanta au dispus, pe data de 17 iulie, inceperea procedurii falimentului fata de SC Murfatlar Romania SA. Judecatorii Curtii de Apel Constanta au respins contestatiile formulate de creditorii Covalciuc Ovidiu Dumitru Ciprian si SC Mar SRL. Totodata,…

- Un nou atac armat șocheaza SUA. De data aceasta, atacul a avut loc într-o biserica baptisa din Texas. Atacul a avut loc în Shutterland Sprigns din statul Texas, SUA. Deocamdata nu se știe exact numarul raniților, dar martorii susțin ca la fața locului sunt foarte multe ambulanțe…

- Patriarhul Daniel face un apel la rugaciune pentru victimele atentatului de la New York. ”Vazand cu ingrijorare ca tot mai multi oameni nevinovati cad victime ale atacurilor teroriste fanatice, este necesar sa inmultim rugaciunile pentru incetarea urii si a violentei care produc panica si nesiguranta…

- Un videoclip incredibil care a devenit viral pe internet arata cum o drona militara americana urmarește un OZN in Afganistan. Cel puțin așa susține utilizatorul care l-a facut public pe Youtube.

- MoraTV, infiintata de doi ieseni, detine trei canale de YouTube: TraLaLa, LooLoo Kids si Boon Boon care au un succes de uluitor, peste un miliard de minute watch time lunar, milioane de abonati si audienta de zeci de milioane de persoane. Povestea MoraTV pare una desprinsa din filmele americane de succes…

- Copil cazut de la etajul Spitalului din Medgidia. Mama l-a scapat din brațe Un copil din Medgidia a cazut, vineri, de la etaj, fiind preluata in viața de medicii sosiți la fața locului și transportata la Constanța. UPDATE ora 20:10 Din primele informații oferite de anchetatori mama ar fi scapat…

- Un copil din Medgidia a cazut, vineri, de la etaj, fiind preluata in viața de medicii sosiți la fața locului și transportata la Constanța. UPDATE ora 20:10 Din primele informații oferite de anchetatori mama ar fi scapat copilul din brațe. UPDATE ora 17:50 Medicii nu au reușit sa o salveze pe fetița,…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Calarasi, avandu-l ca pratagonist chiar pe seful judetului, Vasile Iliuta! Vasile Iliuța, presedintele Consiliului Judetean, a fost urmarit de mai multe echipaje de politie pe strazile din municipiul Calarași, dupa ce a fugit cand a fost oprit de agenti in trafic.…

- Vedeta a vrut sa afle care este starea ei de sanatate, scrie bzi.ro. A postat vizita la medic pe Youtube, iar clipul a fost urmarit de multe persoane. Citeste si Cel mai mare regret al Ancai Turcasiu. "Am fost nevoita sa renunt la..." Vedeta a marturisit ca este intoleranta la branula,…

- Sase militanti Stat Islamic au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat de Statele Unite in Yemen. O drona militara, probabil apartinand Statelor Unite, a efectuat bombardamente in zona Qaifa, situata in provincia Baida, au precizat sursele citate. Autoritatile yemenite cred ca raidul aerian…

- Au fost configurate grupele competițiilor minor care preced finala ELEAGUE Major Boston 2018. Acestea arata dupa cum urmeaza: Calendarul campionatelor regionale minor: Opt dintre toate echipele de mai sus vor intalni la mijlocul lunii ianuarie – perioada…

- Educatoarea din Vrancea filmata cand lovea copii a fost achitata pentru purtare abuziva de catre magistrații de la Judecatoria Focșani, fiind considerata iresponsabila pentru faptele sale, insa are interdicție de a mai profesa. De asemenea, ea trebuie sa plateasca daune morale de 10.000 de lei unuia…

- Politistii din Timisoara cauta, joi seara, un barbat suspectat de mai multe furturi care a fugit dupa ce a fost incatusat, fiind ajutat de mai multe persoane. Intr-una dintre locatiile unde se credea ca s-au ascuns suspectii, agentii au descoperit un pistol cu gloante de cauciuc.

- Nu exista persoana care sa nu fi accesat vreodata canalul YouTube, pentru a viziona un videoclip muzical sau diverse alte inregistrari video. Insa, canalul respectiv a fost, la inceputuri, un site de matrimoniale. YouTube, cea mai mare platforma de clipuri video din lume, cumparata cu 1,65 miliarde…

- Jojo a anunțat cel de-al treilea copil. De cand și-au facut canal de Youtube, cei doi actori le impartașesc fanilor amanunte mai puțin știute despre viața lor de cuplu. De data asta, vedeta a recunoscut ca iși mai dorește un copil. Jojo și Paul Ipate au o familie frumoasa și se gandesc serios sa devina…

- E bine sa știi cum faci captura de ecran pe Apple TV, daca vrei sa realizezi tutoriale pentru YouTube sau vrei sa-ți imortalizezi niște sesiuni de gaming. Folosesc Apple TV inca de la prima generație, pe vremea cand era aproape inutil in Romania. In continuare nu sunt foarte multe aplicații de streaming…

- Un nou caz de violența in școli este anchetat, dupa ce o filmare cu o bataie intre elevi la Colegiul Economic din Buzau a fost publicata pe Internet. In imagini se vede cum doi adolescenți iși impart pumni și picioare, in timpul recreației. Colegii lor ii incurajeaza sa se bata sau asista impasibili…

- Pentru o femeie din Campulung, ziua de marti, 10 octombrie 2017, va fi una pe care, cu siguranta, nu o va uita niciodata din doua considerente. Unul ar fi ca este ziua ei de nastere, iar cel de-al doilea faptul ca a scapat dintr-un accident casnic care ar fi facut ca aceasta zi sa fie una comemorativa…

- O recrutoare britanica a organizatiei jihadiste Statul Islamic, Sally Jones, ar fi fost ucisa intr-un atac cu drona in Siria, in iunie. Jones, care nu avea vreo pregatire militara anterioara, s-a alaturat Statului Islamic in 2013. Ea a fost considerata un agent de propaganda folositor de catre organizatia…

- Videoclipul piesei interpretate de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee, filmat in Puerto Rico, a fost publicat pe platforma YouTube pe 12 ianuarie. Pe urmatoarele pozitii in topul celor mai urmarite videoclipuri pe YouTube se afla „See You Again", cantata de Wiz Khalifa si Charlie Puth, care a inregistrat 3,15…

- La inceputul lunii octombrie un atac sangeros a bagat spaima in americani, atunci cand peste 50 de persoane au fost ucise și alte cateva sute au fost ranite dupa ce un barbat inarmat a deschis focul asupra publicului prezent la un concert de muzica din Las Vegas.

- Google recunoaște ca Rusia a incercat sa influențeze alegerile din SUA, din anul 2016, folosind reclame pe Youtube și Gmail, potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de The Independent . Gigantul din Silicon Valley a descoperit ca zeci de mii de dolari au fost cheluiți de agenți ruși pe reclame…

- "Ma aflam in patrulare unde am observat 3 persoane care incercau sa intre in apa. Am strigat la ei, am alergat catre ei, am luat un bat si m-am urcat intr-o barca. Am reusit sa prind o femeie si sa o trag la mal. Vazand ca restul se indeparteaza am cerut sprijin pescarilor. In final s-a reusit scoaterea…

- Studiul a fost condus de oameni de stiinta chinezi care au facut o legatura intre capsaicina, un alcaloid care se gaseste in ardeiul iute si topirea grasimilor din corp, anunta agentia de presa chineza Xinhua. Mancarea condimentata cu ardei iute nu reduce pofta de mancare, dar ajuta la accelerarea…