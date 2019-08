Un copil a mușcat de gât o fată de 14 ani, în cimitirul din Pașcani. Agresorul a fost eliberat Un copil de 13 ani a mușcat de gat o fata de 14, in cimitirul din Pașcani. Agresorul a fost prins de polițiști și le-a spus ca nu mai mancase de doua zile. Cazul va fi clasat, pentru ca parinții victimei nu au depus plangere iar baiatul nu poate fi tras la raspundere pentru ca are sub 14 ani. Minorul a atacat-o pe fata sambata seara, iar copila a ajuns acasa și i-a spus mamei ce s-a intamplat. Sambata seara in jurul orei 21, o femeie de 40 de ani din Pașcani a sunat la 112 și a spus ca fiica sa a fost agresata fizic. Minora, de 14 ani, a fost muscata de o mana și de gat de un copil de 13 ani,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

