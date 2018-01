Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza pentru pustiul care l-a invitat pe Hagi la ziua sa de nastere. Andrei Teodorescu a primit cadouri de la FC Viitorul si Gica Hagi, informeaza ziuaconstanta.ro ! Andrei Teodorescu, pustiul din Medgidia devenit celebru dupa ce, la o conferinta de presa de anul trecut a FC Viitorul, l-a invitat…

- Andrei Teodorescu, pustiul din Medgidia devenit celebru dupa ce, la o conferinta de presa de anul trecut a FC Viitorul, l a invitat pe Gica Hagi la ziua de nastere, nu a fost uitat de campioana Romaniei, iar ieri a primit cadouri cu ocazia implinirii, astazi, a varstei de opt ani In octombrie 2017,…

- Viitorul l-a cedat in aceasta iarna pe George Țucudean la CFR Cluj, incasand 450.000 de euro in schimbul atacantului care a avut o prima parte de campionat foarte buna. Președintele clubului, Cristian Bivolaru, a explicat de ce Viitorul a acceptat aceasta oferta, in ciuda faptului ca formația lui Gica…

- Dupa ce l-a vandut pe George Țucudean la CFR Cluj, pentru 450.000 de euro, Viitorul a anunțat transferul unui atacant din Liga 1. Echipa lui Gica Hagi l-a adus pe Mihai Voduț, liber de contract dupa desparțirea de FC Voluntari. Atacantul de 23 de ani a efectuat vizita medicala și a semnat pe 3 ani…

- Intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, Gica Hagi e convins ca vanzarile nu au secat Viitorul, anunța ca vor aparea incontinuu nume noi importante in echipa lui - Domnule Hagi, de ce jucatorii plecați de la Viitorul nu ajung sa se impuna in strainatate, nu au stralucire?- N-au stralucire, dar sunt…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, demareaza astazi pregatirea pentru evolutiile oficiale din 2018. De dimineata este programata vizita medicala, la Constanta, iar dupa amiaza, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu, va avea loc primul antrenament al anului. In perioada 12 26 ianuarie, campioana…

- Viitorul si-a pierdut golgheterul din prima parte a campionatului. George Tucudean, revitalizat de Gica Hagi in turul de campionat, s-a transferat la CFR Cluj, pentru un milion de euro. “Regele” vrea sa aduca in locul lui Tucudean un jucator iesit de pe radarele Ligii 1. Este vorba de Mihai Vodut, de…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, a vorbit despre transferul lui George Țucudean la CFR Cluj și ii recomanda lui Alexandru Ionița (Astra) sa aleaga aceeași echipa. "Sper sa se impuna si acolo si sa joace, sa o faca la fel de bine cum a facut-o si la Viitorul, sa marcheze in continuare goluri, pentru…

- Mesajul președintelui Iohannis de Anul Nou: Viitorul ne va pune in fata unor noi provocari VIDEO Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis romanilor un mesaj cu prilejul Anului Nou, in care spune ca 2017 a fost un "an al incercarilor. "Societatea romaneasca si-a demonstrat pe deplin maturitatea…

- Mihai Voduț, la Viitorul! Gica Hagi l-a ofertat pe atacantul de la FC Voluntari. Acesta l-ar inlocui pe George Tucudean, dorit la CFR Cluj. Conform prosport.ro, Hagi are deja o varianta de rezerva pentru inlocuirea varfului care a inscris 11 goluri in prima parte a sezonului. Daca transferul lui Tucudean…

- Gica Hagi, managerul tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a petrecut Craciunul in Italia, la Florenta, unde a mers, alaturi de sotia sa, la fiul Ianis, jucator la clubul Fiorentina. Pe pagina de Facebook a lui Gica Hagi a fost postata o fotografie cu cei trei la Florenta si cu mesajul: Cel mai…

- Desemnat antrenorul anului 2017 in ancheta Gazetei Sporturilor, Gica Hagi a acordat un amplu interviu pentru Gazeta Sporturilor și a vorbit despre relația pe care o are cu Gigi Becali. Antrenorul celor de la Viitorul este in continuare suparat pe finanțatorul FCSB, dupa ce echipa roș-albastra a facut…

- Liga 1, etapa a 22-a. FCSB – Viitorul (ora 20.00, Digi, Telekom, Look TV). Ultima impresie conteaza. FCSB – Viitorul FCSB Nicolae Dica: „Intalnim campioana Romaniei, o echipa care este pe un drum bun, a avut rezultate pozitive in ultima perioada. In meciul tur au fost foarte buni si am pierdut acolo.…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, intalneste maine, in deplasare, de la ora 20.00, vicecampioana, FCSB, in etapa a 22 a a Ligii 1, ultima din acest an.In clasament, FC Viitorul se afla pe locul sase, cu 34 de puncte, in vreme ce FCSB ocupa pozitia secunda, cu 44 de puncte. Inainte de sarbatori, avem…

- Refuzati de CFR Cluj in cazul lui Omrani si de CS U Craiova, care nici nu a vrut sa auda de negocieri pentru Baluta sau Zlatinski, oamenii din conducerea FCSB-ului s-au orientat, iar perioada de mercato din iarna va veni, cel mai probabil, doar cu mutari din strainatate. Helmuth…

- 15 jucatori au luat "galbene" in etapa incheiata luni seara si vor fi suspendati runda viitoare. Alti doi au fost eliminati direct. Anul fotbalistic 2017 se incheie cu patru meciuri tari de tot. FCSB - Viitorul, U Craiova - CFR Cluj, Astra - FC Botosani si Poli Timisoara - Dinamo sunt cele patru șocuri…

- FCSB și Viitorul se vor duela duminica, de la ora 20:00, in ultima etapa a acestui an. Nicolae Dica, antrenorul FCSB isi va infrunta idolul, Gica Hagi. "Nick" a inceput neoficial munca de tehnician la Viitorul, cu Hagi profesor, dar duminica isi joaca postul contra "Regelui". Experienta ca jucator…

- CFR așteapta de 10 ani sa-l bata pe antrenorul Timișoarei, Ionuț Popa: ”Va fi un meci de lupta” CFR Cluj are un motiv in plus ca sa-i invinga pe banațeni. Actualul antrenor al Timișoarei, Ionuț Popa, este neinvins in duelurile cu ”feroviarii” de 10 ani. ”Va fi un meci de lupta”, anunța tehnicianul ardelenilor,…

- Cristi Bivolaru comenteaza transferul lui Cristi Ganea la Athletic Bilbao . Fundașul stanga e dorit de echipa basca. Spaniolii ofera 600.000 de euro. ”E frumos sa iei premii, dar foarte importanta e și continuarea, sa fie pe masura. E final de an, e normal sa ne bucuram de ce am realizat. Titlul din…

- Cu 6 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se vor lupta pentru caștigarea campionatului, in timp ce FC Botoșani, Viitorul, Astra, Dinamo și chiar și Poli Iași au șanse la play-off…

- Ianis Hagi nu s-a putut impune in prima echipa a celor de la Fiorentina, așa ca toscanii se gandesc foarte serios sa-l lase sa plece in aceasta iarna. Fotbalistul venit de la Viitorul iși cauta deja echipa, sperand sa prinda intr-un campionat bun al Europei. ProTV anunța ca in cazul in care nu va gasi…

- Dan Petrescu nu s-a putut baza la meciul de vineri pe Kevin Boli din cauza unor probleme de sanatate. Deși jucatorul transferat de la Viitorul era anunțat in echipa de start, Petrescu a fost...

- Ronaldo Deaconu, in vizorul FCSB. Un gol frumos inseamna ”pașaportul” catre echipa care culege tot. ”Noi vrem astfel de fotbaliști!”. Ronaldo Deaconu (20 de ani) a reușit ceea ce ii trebuie oricarui fotbalist tanar care viseaza la un pas in plus in cariera. Jucatorul a marcat un gol superb in partida…

- Gica Hagi vrea banii multinaționalelor, ca sa dezvolte sportul romanesc. Din postura de campion al Ligii 1 si investitor al unei sume impresionante in academia de fotbal de la Ovidiu, Gica Hagi si-a indreptat atentia spre autoritatile din Romania, pe care le-a criticat pentru modul in care se raporteaza…

- La conferinta de presa de dupa jocul pe care echipa sa, Viitorul, l-a incheiat nedecis, 0-0 pe terenul formatiei FC Voluntari, Gica Hagi a tinut sa laude Guvernul de la Budapesta pentru felul in care sustine sportul in Ungaria! „Regele” nu si-a ascuns dezamagirea si mahnirea fata de felul in care autoritatile…

- Gica Hagi vrea sa se axeze pe viitorul sau proiect! Cel mai mare fotbalist roman vrea sa vanda Viitorul, o afacere de succes care i-a adus multe satisfactii sportive, dar care i-a mancat si multi bani.Vestea vine intr-un moment in care Hagi si Gica Popescu sunt curtati intens de un club din…

- Gica Hagi a aflat ca unul dintre cei mai talentati jucatori de la Viitorul, Carlo Casap (18 ani), se va întoarce mai repede pe teren, în urma unei accidentari, desi se credea ca perioada de absenta va fi mai mare.

- Cel mai important fotbalist din istoria echipei nationale, golgheter all-time, nu este impresionat de noul logo al nationalei Romaniei. Hagi a adus aminte de episoade frumoase din istoria fotbalului romanesc, la care a fost protagonist, si spune ca Romania nu se afla in situatia in care sa fie permisa…

- Accidentat in meciul cu Viitorul, 0-4, la cateva zile dupa ce a petrecut inainte de meciul de Cupa cu Aerostar, 1-0, Valentin Costache va reveni la antrenamentele lui Dinamo. Antrenorul Vasile Miriuța a anunțat dupa meciul cu Gaz Metan, 3-0, ca mijlocașul de 19 ani s-a recuperat rapid dupa problemele…

- APOEL a reușit sa le smulga nemților doua remize, adancind criza acestora in Europa și in Bundesliga. Deși eliminat de ciprioți in turul 3 preliminar, pana și Viitorul lui Gica Hagi a batut-o pe APOEL Nicosia in prima manșa, la Ovidiu (1-0, in retur 0-4). Borussia Dortmund, in schimb, n-a reușit sa-i…

- CFR, la cel mai slab inceput de retur din ultimii doi ani CFR Cluj trece prin cel mai slab inceput de retur din ultimele doua sezoane. ”Feroviarii” nu au caștigat niciun meci de aproape o luna și au pierdut și prima poziție din clasament. Ultima victorie a ceferiștilor dateaza din 1 octombrie.…

- FC Viitorul a surclasat Dinamo chiar in Stefan cel Mare si a ajuns la sapte victorii patru consecutive in ultimele noua confruntari din Liga 1. Campioana en titre a Romaniei a urcat si in clasament. Dupa FCSB si CFR Cluj, invinse la Ovidiu, FC Viitorul a mai facut o victima de lux in campionat, surclasand…

- Petrescu le raspunde fanilor: ”Putem sa fim și pe ultimul loc, tot nu demisionez” Deși nu are nicio victorie in acest retur, Dan Petrescu nu se gandește sa plece de la CFR. ”Putem fi și ultimii, tot nu demisionez”, le-a transmis ”Bursucul” fanilor. CFR nu a mai câștigat din 1 octombrie,…

- La conferinta de presa a meciului FC Viitorul CFR Cluj 1 0, managerul tehnic al campioanei Romaniei, Gica Hagi, a fost intrebat despre posibilitatea ca Dan Petrescu sa ajunga, in viitor, pe banca tehnica a echipei constantene Vineri, inainte de partida cu liderul Ligii 1, "Regeleldquo; spunea, printre…

- Viitorul a invins-o pe CFR Cluj, scor 1-0, iar dupa meci Gica Hagi și Dan Petrescu s-au felicitat și au stat minute bune de vorba. Antrenorul lui CFR Cluj l-a dat insa de gol pe Hagi, despre care spune ca vrea sa-și construiasca un stadion nou la Ovidiu. "Sper sa fie ajutat cu bani și sa faca ce-și…

- Barul H10, deținut de Hagi in Constanța, aproape de faliment. Ce decizie au luat acționarii. Ca sa salveze situația, Hagii și partenerii lui au decis sa modifice decis sa extinda domeniul de activitate al firmei care deține barul, astfel incat sa poata desfașura și alte activitați. In ședința Adunarii…

- Ghanezul Kofi Twumasi, 21 de ani, a jucat in Viitorul - CFR Cluj, 1-0, primul sau meci din istorie la o echipa de fotbal, pana acum evoluand doar in partidele colegiilor din America. Gica Hagi a surprins pe toata lumea la partida contra liderului cand pe foaia de joc a aparut mijlocașul Kofi Twumasi.…

- Cine este Andrei Teodorescu, puștiul din Medgidia devenit vedeta dupa ce l-a rugat pe Gica Hagi sa vina la ziua lui. Alte gesturi de campion ale ”Regelui”. Vezi toate (3) fotografiile Andrei joaca fotbal și este suporter infocat al echipei Viitorul, condusa de Hagi. Dupa meciul Viitorul – CFR Cluj 1-0,…

- Campioana FC Viitorul a invins liderul CFR Cluj, scor 1-0 (1-0), sambata, la Ovidiu, intr-o partida din etapa a XV-a a Ligii I la fotbal. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi s-a impus prin golul marcat de brazilianul Eric de Oliveira (min. 44), din lovitura libera de la circa 25 de metri. Țucudean a obținut…

- Andrei Teodorescu, pustiul din Medgidia devenit vedeta peste noapte, dupa ce, la conferinta de presa a meciului FC Viitorul CFR Cluj 1 0, l a invitat pe Gica Hagi la ziua sa de nastere, face si el fotbal si este un suporter infocat al echipei constantene.Prima intrebare pe care a primit o Gica Hagi,…

- Gica Hagi a avut parte de o surpriza la conferința de presa de dupa meciul caștigat de Viitorul, scor 1-0, in fața lui CFR. "Regele" s-a trezit cu un puști de aproximativ 6 ani care i-a lansat o invitație de nerefuzat.

- Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, a digerat cu greu esecul de la Ovidiu in fata campioanei Viitorul, pregatita de prietenul sau Gica Hagi. „Bursucul” nu si-a ascuns dezamagirea fata de rezultat si de jocul prestat de elevii sai si a spus ca diferenta in acest meci a fost facuta de un jucator…

- Antrenorul campioanei Romaniei, Gica Hagi, a declarat ca victoria cu 1-0 obtinuta de Viitorul contra liderului CFR Cluj este pe deplin meritata. Regele a spus ca jocul echipei sale il multumeste si a tinut sa evidentieze faptul ca in ciuda mizei pe care o avea partida a promovat doi jucatori under 21,…

- Gica Hagi a recunoscut, dupa meciul cu CFR Cluj, castigat cu 1-0, ca Viitorul se afla pe val, dar "Regele" sustine ca are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Despre meciul cu CFR Cluj si forma buna pe care o traverseaza Cicaldau: "Trebuia sa ne adaptam foarte mult la adversar. Un adversar…

- Campioana en titre a Romaniei, FC Viitorul, a invins cu 1 0, aseara, la Ovidiu, CFR Cluj, liderul clasamentului, iar Gica Hagi, managerul tehnic al echipei castigatoare, este de parere ca victoria e meritata.Sunt trei puncte foarte importante. Am intalnit o echipa valoroasa, cu un antrenor foarte bun…

- Un baietel de sapte ani din Medgidia, Andrei Teodorescu, si a implinit visul, aseara, la meciul FC Viitorul CFR Cluj, de la Ovidiu. A intrat in sala de conferinte a clubului si a facut poze cu idolul sau, Gica Hagi, caruia i a adresat si o invitatie inedita Pustiul face fotbal la CS Medgidia, iar la…

- Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, sambata seara, dupa meciul castigat de FC Viitorul in fata liderului CFR Cluj, scor 1-0, ca in momentul de fata jucatorii din Liga I care pot face diferenta sunt Eric, de la echipa constanteana, si Constantin Budescu, de la FCSB."CFR Cluj este un adversar…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat dupa meciul cu FC Viitorul, pierdut cu scorul de 0-1, ca formatia constanteana a jucat excelent. El a fost ironic cu privire la lupta pentru titlu, spunand ca lasa Steaua, CSU Craiova si Dinamo "sa se bata la campionat", in timp ce gruparea sa…

- Viitorul și CFR Cluj joaca astazi intr-un meci din etapa a 15-a din Liga 1, de la ora 20:45. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Campioana Romaniei e abia pe locul 7, cu 20 de puncte, in timp ce liderul Ligii 1 este CFR Cluj, cu 33 de puncte.…