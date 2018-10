Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un copil a ajuns la spital, fiind lovit in plin de un autovehicul. Soferul s-a trezit cu fetita in fata masinii si nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.

- O fetita de 12 ani a fost accidentata in aceasta seara in Tomis Nord in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 18:15, o femeie, in varsta de 42 de ani, a condus un autoturism pe strada Cpt. Dobrila Eugeniu din Constanta, dinspre strada Tulcei catre bulevardul…

- O femeie de 69 de ani a fost accidentata de un autoturism, dupa ce ar fi traversat strada printr-un loc nepermis si fara sa se asigure. Pe 3 septembrie, in jurul orei 08.30, in timp ce o femeie de 41 de ani conducea un autoturism a accidentat un pieton care s-ar fi angajat in traversarea partii carosabile…

- Ieri, 29 august, Politia Dragomiresti a fost sesizata prin apelul de urgenta 112 ca pe strada 1 decembrie 1918 din oras, a avut loc un accident rutier si un minor a suferit leziuni. Din primele verificari efectuate s-a stabilit ca un minor in varsta de 8 ani care s-a angajat in traversarea drumului…

- Un barbat de 34 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, in contextul in care a lovit cu masina o minora de 5 ani si a parasit zona fara incuviintarea Politiei.

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un minor de 8 ani a traversat strada printr-un loc nepermis, fiind acrosat de o masina. Soferul nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.

- In cursul serii de astazi, ora 18:40, un autoturism a lovit un copil de 6 ani care a traversat prin loc nepermis, pe strada Anton Pann din Constanta.Potrivit IPJ Constanta, un barbat, in varsta de 58 de ani, a condus autoturismul marca Peugeot, pe strada Anton Pann din Constanta, dinspre strada Penes…