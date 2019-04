Un copil a dispărut în Dunăre: pompierii și polițiștii au început căutările Pompierii militari si politistii din Constanta intervin, luni, pentru recuperarea unui baiat de 14 ani, care a intrat in Dunare, in zona localitatii Rasova, sa isi recupereze papucii si nu a mai iesit la mal, inforemaza Mediafax. Citește și: Accident rutier grav pe DN1 cu trei mașini: traficul rutier catre București este restricționat Potrivit ISU Constanta, baiatul de 14 ani a intrat in Dunare, in localitatea Rasova, intr-o zona apropiata primariei si nu a mai iesit. „Cautam un copil cazut in Dunare, in localitatea Rasova, in dreptul primariei. La interventie au plecat o… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

