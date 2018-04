Stiri pe aceeasi tema

- Decizia SUA de expulzare a 60 de presupuși spioni nu va afecta probabil activitatea de spionaj ruseasca din Statele Unite pentru ca alții s-au infiltrat in companii americane, școli și chiar in interiorul autoritaților publice, au declarat Reuters foști și actuali oficiali americani.

- Statele Unite si Coreea de Sud au ajuns la un acord de principiu pentru incheierea unui nou tratat comercial, iar detaliile acestuia vor fi facute publice in perioada urmatoare, a anuntat, marti, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministerul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe aeroportul din Sofia si au permis astfel intrarea in tara a zeci de persoane carora nu li s-au verificat documentele de identitate, informeaza agentia…

- Masura va da timp organizatiilor de lobby si parlamentarilor sa modifice lista de 1.300 de produse propuse. China va avea la randul ei timp sa raspunda actiunilor intreprinse de Trump, fiind limitat astfel riscul unei reactii dure din partea Beijing-ului, iar presedintele american a avut un ton conciliant…

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…

- Liderii republicani si democrati din Congresul Statelor Unite au anuntat miercuri un acord privind finantarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018, evitand astfel un nou blocaj al administratiei, care urma sa se produca vineri, informeaza AFP si Reuters. Mai intai Camera Reprezentantilor, apoi…

- Deocamdata, Moon planifica o intalnire cu Kim luna viitoare, iar Trump s-a declarat dispus sa discute fata in fata cu liderul nord-coreean inainte de sfarsitul lui mai.„Un summit Coreea de Nord - SUA ar fi in eveniment istoric in sine, dupa un summit inter-coreean", a declarat Moon la Casa…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca intentia Statelor Unite privind suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu incalca principiile Organizatiei Mondiale a Comertului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unei conferinte de presa…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord.

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor panda, Giant Panda National Park, cu o suprafata de trei ori mai mare decat cea a parcului national…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a declarat, miercuri, ca obiectivul tarii sale este denuclearizarea Coreei de Nord si ca nu va accepta nicio alta situatie, avertizand ca dialogul inter-coreean este intr-o faza incipienta, relateaza site-ul agentiei Yonhap. In cadrul unei intruniri…

- Un tribunal turc a respins luni o cerere a avocatilor pentru eliberarea din inchisoare a doi soldati greci retinuti dupa ce au trecut frontiera in Turcia pe vreme rea, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, citata de dpa si Reuters. Cei doi au fost retinuti dupa ce au trecut frontiera comuna…

- "Dupa 31 de ani de serviciu in cadrul guvernului american, voi pleca la inceputul lui mai in cautarea unor noi oportunitati", a declarat Roberta Jacobson intr-un mesaj in spaniola publicat pe Twitter, fara sa precizeze motivele plecarii sale. Ea a dat asigurari ca relatiile dintre cele…

- Rusia ia in considerare retragerea din Conventia Europeana privind Drepturile Omului si sa incheie astfel cooperarea cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului, conform agentiei de presa RIA, care citeaza surse din Guvernul de la Moscova, scrie Reuters conform News.ro . Motivul unei asemenea decizii ar…

- In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva.Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- Guvernul german va analiza daca reglementarile referitoare la momentul in care un investitor trebuie sa dezvaluie o participatie intr-o companie ar trebui inasprite, se arata intr-un raport al Ministerului Economiei consultat de Reuters. Informaţia vine după ce grupul chinez Geely a anunţat…

- Coreea de Nord este dispusa sa inceapa discutii directe cu Statele Unite, anuntul venind dupa ce o delegatie importanta de la Phenian a fost prezenta la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice, scrie The Guardian.Phenianul a spus, de asemenea, ca relatiile inter-coreene precum si cele…

- Statele Unite urmeaza sa anunte cel mai mare pachet de sanctiuni de pana acum impotriva Coreii de Nord pentru a face in continuare presiuni asupra Phenianului in legatura cu programele sale nuclear si balistic, in timp ce Coreea de Sud se pregateste pentru noi discutii cu oficiali nord-coreeni, relateaza…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului. Presedintele american Donald Trump a recunoscut in decembrie…

- "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata", titreaza agentia Reuters, citata de Mediafax."Ministrul Justitiei din Romania a cerut, joi, ca procurorul sef anticoruptie sa fie demis pentru exces de putere, declansand proteste de strada si potential destabilizand…

- Patru militanti ai grupului islamist Al-Shabaab, afiliat retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, arata o declaratie a Armatei americane, potrivit Reuters.

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau.De asemenea, ii place fotbalul, isi exprima…

- Unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Marii Britanii a activat planul pentru un "Brexit dur", recrutand aproape o mie de ofițeri vamali pentru a face fața noilor bariere comerciale care vor aparea dupa ieșirea Marii Britanii din UE. Guvernul olandez a declanșat un plan de acțiune…

- Cei doi au convenit marti sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. "Presedintele Trump a subliniat angajamentul sau pentru a extinde cooperarea dintre Statele Unite si Mexic in domeniul securitatii, comertului…

- Sase runde de negocieri la New York, una pe luna, sunt prevazute pana in iulie. Obiectivul este de a se ajunge la un acord ce va fi apoi aprobat oficial pe 10 si 11 decembrie in cadrul unui summit ONU in Maroc, potrivit unor surse diplomatice.Obiectivul este de "a spori cooperarea in domeniul…

- Un mare juriu federal a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic americane, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu acest dosar Robert Mueller, scrie AFP conform News.ro . Toti inculpatii sunt acuzati de complot in vederea…

- Principala problema și principalul impediment în dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova este corupția. Declarația a fost facuta de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, James Pettit, în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune…

- Chile a decis sa interzica mai multe produse, considerate vinovate de creșterea in greutate a copiilor din țara. Printre produse se numara și celebrele oua din ciocolata, Kinder, relateaza Reuters. Guvernul chilian, cu care se confrunta cu rate ridicate de obezitate, a declanșat un razboi…

- Guvernul de la Kiev a aprobat miercuri, 7 februarie, Acordul privind controlul in comun al persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor si obiectelor in punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene. Documentul urmeaza sa fie ratificat de Rada Suprema a Ucrainei.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in estul Taiwanului, provocand prabusirea unui hotel si impunand inchiderea unei autostrazi din apropiere, informeaza Reuters si AFP. Seismul s-a produs la ora locala 23.50 (15.50 GMT) la 21 km nord-est de portul Hualien, a precizat…

- ''Nu a fost in intentia operatiunii Resolute Support sa ascunda sau sa clasifice informatii care in rapoartele anterioare au fost disponibile'', a explicat purtatorul de cuvant al operatiunii Resolute Support, capitanul Tom Gresback.''S-a inregistrat o eroare umana in stabilirea categoriilor…

- Razboaie au avut loc mai tot timpul de-a lungul istorie. În timp ce unele s-au sfârsit rapid, au existat câteva razboaie ce au durat secole pâna sa fie încheiate. În cele ce urmeaza va vom prezenta zece dintre cele mai lungi razboaie din istorie.…

- Guvernul finlandez le-a cerut joi partidelor din opozitie sa sustina in parlament adoptarea rapida a unui proiect de lege privind monitorizarea comunicatiilor, pe fondul ingrijorarilor legate de actiuni de spionaj ale unor puteri straine si dupa primul atac terorist de pe teritoriul tarii, transmite…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri, la Davos, ca va pune intotdeauna Statele Unite pe primul plan, dand asigurari ca 'American First' nu inseamna 'America singura', dar avertizand in acelasi timp ca SUA 'nu vor mai inchide ochii' la practici comerciale incorecte, relateaza AFP,…

- Guvernul polonez condus de premierul Mateusz Morawiecki doreste sa creeze o coalitie regionala impotriva planului de construire a controversatului gazoduct Nord Stream 2, acesta urmand sa incerce sa-si convinga partenerii occidentali ca proiectul reprezinta o amenintare la suveranitatea Ucrainei,…

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, inaintea intilnirii pe care o va avea cu presedintele american Donald Trump la reuniunea Forumului Economic Mondial de la Davos,…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte și medii, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Wizz Air, cel mai mare…

- China va desfasura un nou exercitiu militar comun cu Cambodgia, in luna martie, urmand sa se concentreze pe combaterea terorismului, a anuntat, miercuri, armata cambodgiana, scrie Reuters. Fortele armate regale din Cambodgia au transmis ca exercitiul va implica 280 de soldati cambodgieni si 190 de…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. ''Facem apel la Turcia sa dea dovada de retinere, sa se asigure ca operatiunile sale militare…

- Compania Twitter, care analizeaza implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din anul 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri ca isi va notifica unii dintre utilizatori ca au fost expusi unui continut generat de un presupus serviciu rus de propaganda, transmit Reuters si Deutsche Welle.

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a…

- Un jurnalist mexican din orasul Nuevo Laredo, aproape de frontiera cu Statele Unite, a fost ucis sambata, aparent primul caz de acest tip din 2018, a anuntat guvernatorul statului Tamaulipas, transmite AFP. "Condoleante familiei jurnalistului Carlos Dominguez Rodriguez, decedat sambata…

- Un jurnalist mexican din orasul Nuevo Laredo, aproape de frontiera cu Statele Unite, a fost ucis sambata, aparent primul caz de acest tip din 2018, a anuntat guvernatorul statului Tamaulipas, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Condoleante familiei jurnalistului Carlos Dominguez Rodriguez, decedat…

- Guvernul nu va trimite inca personal american inapoi la Ambasada Statelor Unite din Havana, a declarat marti un oficial american pentru Reuters, pe fondul preocuparilor legate de ceea ce Washingtonul numeste atacuri sonice care au imbolnavit mai mult de 20 de diplomati. Oficialul s-a exprimat cu…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Noul guvern de coalitie de la Viena intentioneaza sa taie alocatiile pentru copiii austrieci care traiesc in strainatate, executivul austriac considerand ca masura nu incalca regulile Uniunii Europene privind interzicerea discriminarii, relateaza Reuters.