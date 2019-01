Stiri pe aceeasi tema

- Roscosmos, agenția spațiala rusa, solicita explicații din partea Washingtonului dupa ce NASA a amanat vizita vicepremierului Dmitri Rogozin, șeful agenției ruse, in Statele Unite, informeaza agenția de știri Tass. conform Mediafax.Roscosmos a transmis ca "așteapta explicații oficiale privind…

- Agentia spatiala rusa a cerut explicatii, sambata, pentru amanarea de catre NASA a unei vizite in Statele Unite a directorului sau, Dmitri Rogozin, cunoscut pentru retorica sa antioccidentala, informeaza AFP.

- Rusia se va dota cu rachete cu raza intermediara de actiune daca SUA se retrag din Tratatul INF, avertizeaza Putin. Statele Unite au acuzat Moscova ca incalca Tratatul INF, care interzice rachetele cu raza intermediara de actiune, si au anuntat ca se retrag din tratat daca rusii nu revin in cadrul…

- Statele Unite au condamnat vehement, marti, decizia Rusiei de a trimite bombardiere nucleare pentru exercitii comune in Venezuela, dar Administratia Vladimir Putin a respins "criticile nediplomatice" si "inadecvate" ale Washingtonului.

- Rusia intentioneaza sa infiinteze o baza pe suprafata Lunii in cadrul programului sau selenar si sa studieze satelitul natural al Pamantului cu ajutorul avatarurilor robotizate, a anuntat marti directorul Agentiei spatiale ruse (Roscosmos), Dmitri Rogozin, citat de Xinhua. ''Este…

- La cateva zile dupa ce Donald Trump a anunțat ca se va retrage din tratatul nuclear cu Rusia, Vladimir Putin a facut niște afimații amenințatoare. Romania se pare ca a ajuns pe lista neagra a liderului de la Kremlin. Sambata seara, pe 20 octombrie, Donald Trump a anunțat ca Statele Unite ale Americii…

- Putin a facut acest anunt in urma celui al presedintelui american Donald Trump, sambata, potrivit caruia intentioneaza sa iasa din Tratatul INF care interzice armamentul nuclear cu raza intermediara de actiune, incheiat in timpul Razboiului Rece, in 1987, dupa ce acuzat Mosova ca-l incalca.Putin…

- Oficialii din Rusia si Statele Unite au discutat despre posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita oficiala la Washington, a declarat miercuri purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, citat de Reuters.