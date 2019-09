Stiri pe aceeasi tema

- Londra, Paris si Amsterdam sunt cele mai vizitate capitale din lume in 2019, in timp ce Bucuresti se afla pe pozitia 61 la nivel mondial si pe 28 in topul capitalelor europene, conform analizei realizate de reprezentantii unei platforme online de cautare pentru calatorii. "Cea mai cautata…

- Mai ales cei tineri incep sa se intrebe tot mai des ce e mai profitabil pentru ei: sa inchirieze sau sa cumpere o locuința? Capitala este cu siguranța un oraș mare și divers, și la fel sunt și veniturile ocupanților ei. O tanara familie, chiar daca are venituri peste medie, ar fi tentata mai degraba…

- Aeroportul din Bucuresti a avut 5,4 milioane de pasageri in primele cinci luni ale acestui an, plus 8% peste medie. In prima parte a anului principalul aeroport al Romaniei a avut una dintre cele mai mari cresteri din regiune. Aeroportul Henri Coanda (Otopeni), principalul aeroport al Capitalei si…

- In 2050, clima la Londra va fi asemanatoare cu cea de la Madrid de acum. La Stockholm va fi ca la Budapesta, la Paris ca la Canberra, iar la Bucuresti ca la Alma-Ata (Kazahstan) sau Biskek (Kargaztan), conform unui studiu dat publicitatii miercuri si care a luat in calcul scenariul cel mai optimist…

