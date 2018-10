Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a intrat intr-un tractor, in aceasta dimineata, la iesirea din Zadareni, inspre Arad, soferul utilajului fiind accidentat usor. In urma impactului, autoturismul a ajuns in șanțul de pe marginea drumului. „Din primele cercetari efectuate la fața locului s-a stabilit ca in aceasta dimineața,…

- Calitatea lucrarilor in multe dintre service-urile auto romanesti s-a imbunatatit simtitor in ultimii ani, poate si datorita atentiei mai mari a importatorilor de masini asupra serviciilor post-vanzare. Multi romani se tem inca de faptul ca ar putea fi pacaliti daca lasa masina la mecanic.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca incepand de luni, ora 11:30, a fost deschis circulatiei traseul nou creat al pasajului de pe Varianta de ocolire a municipiului Arad, peste liniile CF Brad - Curtici - DJ 709B, pentru finalizarea lucrarilor pe actualul…

- PECICA. Victima este un barbat in varsta de 39 de ani. Barbatul ar fi fost acroșat de un autoturism marca Opel in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Cadrele medicale ajunse la fața locului imediat dupa producerea accidentului au demarat procedurile de resuscitare ale barbatului insa acesta nu…

- Un autoturism care figura in bazele de date ca fiind sustras, cautat pentru confiscare de autoritatile din judetul Arad, a fost depistat de politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Ialomita.

- Marți dimineața, in jurul orei 04.00, un tanar de 19 ani, din comuna Branișca, in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 7, din direcția Deva spre Arad, a intrat pe contrasens și a lovit un zid de beton de pe marginea drumului. In urma impactului, autoturismul condus de tanar s-a rasturnat și a acroșat…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a murit in urma unui accident de circulație produs in miez de noapte, in satul Gurba din județul Arad. Tanarul aflat la volanul unui Fiat Punto a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile. In urma cercetarilor efectuate de polițiști…

- Un accident a avut loc astazi pe strada Tarafului din municipiul Arad. O camioneta a pierdut controlul volanului si a intrat intr-o casa, distrugand-o in totalitate. In zona locuieste o comunitate importanta de romi, iar casele sunt din scanduri si pamant. Soferul a fost ranit si a fost transportat…