Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Medgidia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 octombrie a.c., in jurul orelor 17.21, un barbat, in varsta de 24 ani, a condus un autoturism, pe strada Ovidiu din municipiul Medgidia, circuland dinspre strada Republici catre strada…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta, zona Scolii Spectrum. Din primele informatii un motociclist a fost implicat in accident. Potrivit SAJ Constanta, victima a fost diagnosticata cu traumatism umar stang, membru inferior stang sold, genunchi,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara la intrare in municipiul Constanta dinspre Ovidiu. Potrivit ISU Dobrogea, evenimentul rutier a avut loc la intersectia bulevardelor Tomis si Aurel Vlaicu. Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Politistii au deschis…

- Un grav accident rutier a avut loc in urma cu cateva minute, la iesire din municipiul Constanta, spre Palazu mare, in zona Carrefour.Potrivit primelor informatii un autoturism BMW a intrat intr un autobuz al RATC in care se aflau calatori.In urma impactului autoturismul a intrat in parapeti dupa care…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe strada Theodor Burada din municipiul Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate, iar o persoana a fost ranita. Potrivit ISU Dobrogea, victima este constienta, colaboranta. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la iesire din localitatea Eforie Sud. Din primele informatii, doua autoturisme au fost implicate. Un pieton a fost acrosat de una dintre masini.Potrivit IPJ Constanta, ambele autoturisme circulau dinspre Tuzla catre Constanta, iar la marcajul pietonal…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Dorobantu, judetul Constanta. Din primele informatii o persoana a fost ranita. La fata locului intervine un echipaj SMURD B. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in Mamaia Nord. Doua persoane au fost ranite in accident. Potrivit IPJ Constanta, la data de 02.09 in jurul orele 18.20, in Mamaia Nord, un barbat, de 34 ani, a condus un auto in banda nr.2, dinspre Navodari catre Constanta si ajungand in dreptul supermarketului…