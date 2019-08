Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, lucrarea urmeaza a fi executata in urma licitatiei de Asocierea Technoalpin Italia Spa - Yanis Romania SRL cu furnizor de echipament Doppelmayr Austria GmbH, singura asociere care a depus oferta tehnica si financiara, prin urmare ei sunt cei care vor lucra efectiv la acest proiect,…

- Potrivit sursei citate, lucrarile constau in realizarea sistemului de captare a apei, realizarea unui lac de acumulare cu un volum de aproximativ 19.000 mc, care va fi utilizat ca rezervor de apa tehnologica si potabila, realizarea unui sistem de pompare a apei din lacul de acumulare si a unei gospodarii…

- Straja este asaltata de copii și tineri nu doar iarna, ci și vara. Stațiunea montana din Valea Jiului gazduiește, pe timpul verii, tot felul de tabere, pentru copii supraponderali, tabere de biciclete sau tabere pentru exploratori. Aceasta ultima categorie vine cu surprize, dar și cu vedete. Șerban…

- Exploatarile forestiere provoaca dezastru nu doar pe platoul Padis, din Parcul Natural Apuseni, ci si in statiunea montana Stana de Vale, judetul Bihor, aflata la marginea Parcului, la o altitudine de 1.102 m si pana in urma cu cativa ani o atractie pentru cei dornici sa fuga de agitatia oraselor.

- Administratia locala a anuntat ca pasarela din statiunea Mamaia va fi reabilitata. Lucrarile vor fi finalizate pana in momenentul in care primii turisti vor veni aici in concediul de vara.

- Primaria Municipiului Constanta informeaza ca au loc lucrari de reparatii si intretinere la Pasarela din statiunea Mamaia.Potrivit unui comunicat transmis de Primarie Constanta, echipele de muncitori au intervenit la structura metalica ce sustine pasarela, au schimbat o parte dintre scandurile deteriorate,…

- Un baby-schi va fi amplasat in stațiunea montana Parang. Un investitor privat a solicitat administrației locale de la Petroșani concesionarea unor suprafețe de teren in masivul Parangul Mic, Zona B, in zona cabanei ANEFS. Conform planului urbanistic general al municipiului Petroșani, destinația zonei…

- Primaria orașului Borșa, județul Maramureș, a primit o finanțare de peste 20 de milioane de euro de la Ministerul Turismului pentru construirea unei telegondole și a unei piste olimpice de schi, care va fi prima de acest fel din Romania, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Consiliului…