Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea l-a propus, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD, pe fostul judecator CCR Toni Grebla pentru funcția de secretar general al Guvernului. In prezent, funcția de secretar general al Guvernului este deținuta de Andreea Lambru, de la ALDE. Mutarea va fi facuta daca premierul Viorica…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, reacționeaza la criticile primarului Bucureștiului, Gabriela Firea! Edilul capitalei i-a cerut demisia in cadrul CEX al PSD, iar ministrul spune ca e gata sa faca un pas in spate, cu o singura condiție: demiterea sa sa fie votata in forul care a și numit-o in funcție,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat sambata ca nu va candida la functia de presedinte al Romaniei, insa si-a exprimat speranta ca PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale. Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat miercuri ca ramane la latitudinea premierului Viorica Dancila daca o va demite sau nu pe Speranța Cliseru din funcția de prefect al Capitalei, dupa incidentele violente de la protestul diasporei.„Prefectul Capitalei este propus și numit de catre…

- Scandal la ședința CGMB de astazi de la Primaria Capitalei. Totul a pornit de la un proiect aflat pe ordinea de zi cu referire la companiile municipale inființate anul trecut cu aprobarea consiliului General al Municipiului București. Consilierul general PNL Ciprian Ciucu, liderul consilierilor PNL…

- Jandarmii au precizat ca ordinul de intervenție în forța împotriva protestatarilor a fost dat de prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, fost consilier personal al primarului general Gabriela Firea. ”S-a actionat în prima faze cu gaze, cu spray…

- Consilierul general, Ciprian Ciucu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca va candida la alegeri locale pentru functia de primar general al Capitalei, sustinand ca simte ca are sustinerea PNNL si ca ar face o echipa mai performanta decat cea pe care o are acum actualul edil Gabriela Firea."Cu siguranta…

- Consilierul general, Ciprian Ciucu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca va candida la alegeri locale pentru functia de primar general al Capitalei, sustinand ca simte ca are sustinerea PNL si ca ar face o echipa mai performanta decat cea pe care o are acum actualul edil Gabriela Firea.