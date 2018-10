Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei urmeaza sa decida asupra organizarii unui referendum local pentru introducerea unei taxe auto de acces in centrul orasului, la propunerea unui consilier general ALDE. Referendumul ar urma sa aiba loc in 27 ianuarie anul viitor.

- Proiectul de hotarare a fost propus de consilierul general ALDE Tudor Ionescu. Acesta prevede organizarea unui referendum local pentru introducerea unei taxe auto in centrul Capitalei in 27 ianuarie 2019. Intrebarea la care ar raspunde cu „DA” sau „NU” bucurestenii este: „Sunteti de acord cu restrictionarea…

- In curand vom avea taxe pe autostrazi. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat aseara la TVR ca exista discuții pentru introducerea unei asemenea plați și in Romania, care are doua autostrazi și una in curs de finalizare.

- Un tanar de 17 ani a fost surprins noaptea trecuta baut la volan, in timp ce se deplasa pe strazile din sectorul 2, anunta Brigada Rutiera a Capitalei. El nu a oprit la semnalele politistilor rutieri si a...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți, dupa audierea la Parchetul General in dosarul violențelor de la mitingul din 10 august, ca, dupa parerea sa, s-a incercat ca prefectul Bucureștiului sa fie scos țap ispașitor, scrie Mediafax."A fost vorba despre elemente care…

- Au revenit in Piata Marii Adunari Nationale pentru a incheia Marsul Centenarului. Cu un tricolor lung de cativa zeci de metri in maini, mai multi tineri au dansat Hora Unirii in centrul Capitalei.

- Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, cea care a dat ordinul de interventie in forta a jandarmilor la protestele din 10 august. "Am calitatea de martor, nu am venit cu avocatul, ca nu e cazul. Eu vreau sa va asigur ca eu am respectat legea cu strictețe, contrar a ceea ce s-a vehiculat in spațiul…

- Rapper-ul Macanache (30 de ani) a avut parte de o experienta neplacuta in urma cu cateva zile. Artistul a fost ridicat de politie si audiat dupa ce a fost prins lipind afise in centrul Bucurestiului.