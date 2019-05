Stiri pe aceeasi tema

- Un fost politician s-a stins din viața dupa ce a pierdut lupta cu o boala grava. Dumitru Ghițun s-a stins din viața, marți, la varsta de 70 de ani. El a fost director al unei institutii din Botosani, dar si...

- 12 copii din Centrul de Plasament "Bistrita" se vor muta in casa de tip familial pana la finalul anului 2020. Hope and Homes for Children si Rombat anunta parteneriatul strategic prin care compania sustine programul de inchidere a institutiilor de tip vechi (orfelinate) desfasurat de Fundatie in judetul…

- Un fost inspector scolar general aflat in cercul de apropiati al lui Radu Mazare, profesor de educatie fizica, este consilier in Ministerul Culturii. Cartile pe care spune ca le-a publicat nu exista, insa, in biblioteci.

- Fostul consilier prezidential Lazar Comanescu a comentat la postarea pe Facebook a ministrului Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, la documentarul postului national german despre PSD, ca sugestia acestuia ca Radio Romania sa faca un documentar despre extremismul german este una „de

- In sedinta de Consiliu Local a fost validat mandatul de consilier al Domnului Virgil Marton din partea Partidului Ecologist. Virgil Marton este membru PER din anul 1995, iar din 1997 pana in 2003 a condus organizatia judeteana de tineret a PER Bistrita-Nasaud. Este absolvent a Universitatii Ioan Ionescu…

- Un fost consilier al lui Barack Obama la Casa Alba a fost inculpat pentru activitatile sale de lobby in favoarea Ucrainei, devenind joi primul democrat pus sub acuzare in cadrul anchetei ruse desfasurate de procurorul special Robert Mueller, transmite AFP. Potrivit punerii sub acuzare…

- Voisan Ovidiu Adam, consilier local din comuna Pianu, a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii in forma continuata. Acesta este acuzat ca nu a trecut bunuri mobile si imobile in declaratiile de avere depuse…

- Fostul viceprimar al Timișoarei, actualmente consilier local independent, Adrian Orza, a decis, dupa o analiza amanunțita și acurata, pe cine va susține in Parlamentul European, la alegerile europarlamentare ce vor avea loc in data de 26 mai 2019. Adrian Orza: Fiind consilier local independent, m-au…