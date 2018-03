Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul municipal Ciprian Ciucu (PNL) sustine ca Directia Nationala Anticoruptie cerceteaza o serie de achizitii, precum si modul in care s-a desfasurat un examen pentru ocuparea unui post la...

- Au fost alocate 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare si consolidare a cladirilor cu risc seismic Primarul General, Gabriela Firea: Am restartat programul de consolidari al Primariei Municipiului Bucuresti. In bugetul de anul acesta am alocat 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, dezminte informatia lansata de liberalul Ciprian Ciucu, consilier general al Municipiului Bucuresti, potrivit careia Burghiu David Alexandru, numit, joi, in functia de administrator al RADET, ar fi finul sau. Ea adauga ca in ceea ce priveste fuziunea…

- Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a convocat, joi, in regim de urgenta, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru alegerea noului sef al Regiei Autonome de Distributie si Energie (RADET). Consilierul PNL, Ciprian Ciucu, a precizat, insa, ca Primaria nu este la prima incercare de…

- Politia Locala, aflata pana acum sub autoritatea Consiliului Local Resita, a trecut in aparatul de specialitate al primarului. Hotararea a fost aprobata marti, in cadrul sedintei de Consiliu Local, chiar daca grupul PSD nu a votat acest proiect. „Prin aceasta schimbare de organigrama se doreste…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, marți, ca școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , pentru ca se anunța ger zilele urmatoare, chiar și in weekend. “Ințeleg dificultatea prin care trec familiile care nu au cum sa se descurce in aceasta perioada cu copilașii, dar…

- Aproape 350 de utilaje de deszapezire si peste 1.000 de angajati care curata zapada de la statiile RATB, gurile de metrou, de pe trotuare si treceri de pietoni intervin luni seara in Bucuresti, a anuntat Primaria Capitalei. Politistii locali din cadrul Directiei Control a Politiei Locale a Municipiului…

- Cursurile ar putea fi suspendate și miercuri, in Capitala. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit in seara zilei de luni, 26 februarie, despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe din aceasta perioada. ”Noi am terminat ciar acum inca un comandament de iarna…

- 468 de persoane fara adapostau fost cazate in adapostul din Theodor Pallady, 16 persoane in adapostul din Berceni si 45 de persoane in Centrul de Tranzit din Soseaua Viilor. Dintre cele 468 de persoane cazate la Pallady, 22 au fost aduse cu ambulanta de la spitale, iar alte 28 au fost identificate…

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- Primaria Capitalei va moderniza 68 de strazi din București. In ședința ordinara a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de joi, 22 februarie, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea sistemului rutier și execuția rețelelor edilitare (acolo unde este cazul) pentru…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- In luna martie a acestui an vor fi finalizate lucrarile la Spitalul Victor Gomoiu. Anunțul a fost facut de primarul Gabriela Firea, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului General a Municipiului București. Vechea cladire nu va fi lasata in paragina, promite primarul general. In luna martie se va…

- Se anunta o zi importanta si la Primaria Capitalei. Si spunem acest lucru pentru ca in cadrul sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se voteaza bugetul pe anul 2018, anul Centenar. Inca de la inceputul sedintei, primarul Firea a adus in discutie faptul ca s-a propus alocarea…

- S-a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de vouchere suplimentare pentru proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti”. Voucherele alocate vor fi expediate prin curier la adresele de domiciliu/resedinta/corespondenta ale participantilor. Primaria Bucuresti a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de…

- Consilierul municipal PSD Daniel Lambru a intrat in randul aleșilor locali incompatibili. Agenția Naționala de Integritate a dat, joi, publicitații o lista cu 26 de aleși locali din toata țara aflați fie in conflict de interese fie in incompatibilitate. Printre aceștia se afla și buzoianul Daniel Lambru,…

- Primaria Capitalei va oferi tabere elevilor olimpici din Chisinau, urmare a semnarii miercuri a unui program de colaborare intre PMB si municipalitatea din capitala Republicii Moldova care vizeaza trei domenii - Cultura, Educatia si Sanatatea, a informat primarul general, Gabriela Firea. 'Prin…

- „Primaria Municipiului Bucuresti reitereaza participantiilor la proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" care au transmis solicitari in perioada 24-25 iulie 2017, pe adresa de e-mail biciclisti@pmb.ro, si care nu s-au regasit pe lista primilor 5.000 de beneficiari, invitatia de a-si actualiza datele…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Circul Globus a fost amendat de Primaria Capitalei pentru ca nu a grabit relocarea animalelor salbatice in gradini zoologice, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu animale tinute in custi, afara, in curtea institutiei. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a interzis de la inceputul…

- Acuze grave la adresa oficialilor din Primaria Capitalei. Federatia Sindicatelor din Administratie Bucuresti Romania sustine ca directorii generali ai administratiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sunt supusi presiunilor pentru a-si convinge angajatii sa demisioneze…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Bucuresti acuza Primaria Capitalei ca ii respinge dreptul la pichetarea institutiei pentru a protesta fata de activitatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), se arata intr-un comunicat al federatiei sindicale, remis luni AGERPRES. …

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, in sedinta de astazi, proiectul de hotarare prin care cinci autobuze marca Mercedes Citaro, vor fi donate societatii de transport din Tulcea. Primarul General, Gabriela Firea: "Din…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat miercuri ca Municipiul Bucuresti sa se asocieze cu localitati din judetul Ilfov in vederea constituirii unei asociatii al carei scop este gestionarea in comun a serviciului de salubrizare, activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie.

- Primaria Capitalei a amendat firmele de salubrizare din Bucuresti pentru ca nu au distribuit material antiderapant in cursul noptii de duminica spre luni, in ciuda avertizarilor meteorologice care anuntau vreme rea. La ora transmiterii aceste stiri, aproape doua sute de utilaje actioneaza in toate cele…

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca o parcare in locul autobazei RATB Floreasca situata in Sectorul 2, urmand ca aceasta sa fie relocata in termen de un an, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), informeaza…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea cere Guvernului sa adopte o hotarare pentru transmiterea in administrarea CGMB a Bazei Pro Rapid situate pe bd. Bucurestii Noi pentru reincluderea acesteia in circuitul sportiv si de agrement. 'Se solicita Guvernului Romaniei adoptarea unei…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va supune votului, in sedinta de miercuri, majorarea capitalului social al Companiei Dezvoltare Durabila, prin alocarea unei cladiri si a unui teren care valoreaza peste 2,3 milioane de lei.

- Administratorul Public al Municipiului Bucuresti, Sorin Chirita, alaturi de consilieri ai Primarului General si directorii Directiilor Transporturi si Juridic din cadrul Primariei Capitalei, s-au intalnit la sediul Municipalitatii cu reprezentantii taximetristilor independenti din Bucuresti, pentru…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Politia Locala a Municipiului Bucuresti a inceput sa le spuna soferilor de taxi care folosesc aplicatiile Clever Taxi si Star Taxi sa nu le mai foloseasca si au incheiat procese verbale in care se consemna ca acestia folosesc aplicatiile, au confirmat pentru HotNews.

- Șefii serviciilor Achiziții, Juridic, Buget și Contabilitate din cadrul Poliției Locale București au fost suspendați din fucție, dupa ce procurorii DNA i-au trimis in judecata pentru abuz in serviciu, pentru ca au externalizat, in mod ilegal, serviciile de ordine publica, anunța Primaria Capitalei.…

- Consiliului General al Municipiului Bucuresti a decis sa modifice programul teraselor din Centrul Vechi al Capitalei. Un proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, iar...

- Primaria Capitalei va cumpara fostul cinema Lumina, oferind actualului proprietar suma de 1,6 milioane de euro din bugetul local, dupa rectificarea bugetara, a decis, marti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Imobilul va intra, apoi, in administrarea Teatrului Ion Creanga. Proiectul…

- Primaria Capitalei va achizitiona, intr-o prima etapa, 42 dintre cele 100 de autobuze electrice, „cu costuri minime si fara investitii si avize suplimentare”, pentru zona centrala a Bucurestiului, potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, studiu de fezabilitate,…

- Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a hotarât, marți, achiziționarea a 42 de autobuze electrice, dintr-un lot de 100 de astfel de vehicule. Potrivit proiectului, municipalitate va achiziționa &"cu costuri minime&" autobuzele electrice.

- Consiliul Local al Municipiului Bucuresti a adoptat astazi hotararea prin care vrea sa reglementeze serviciile de genul Uber si Taxify, dar si Clever Taxi sau Smart Taxi. Nu se stie inca data la care hotararea va intra in vigoare si nici daca serviciile de ride-sharing sunt afectate.

- Primaria Capitalei a inaugurat, luni, noul spital de ortopedie Foisor, in care s-au investit aproape 50 de milioane de euro, si care a devenit, astfel, unul dintre cele mai spitale de ortopedie din Europa. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, impreuna cu ministrul Sanatații, Florian Bodog,…

- Primaria Capitalei vrea sa faca un drum prin padurea Baneasa, catre un cartier rezidențial. Proiectul de afla pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General, de saptamana viitoare. Concret, Primaria Capitalei vrea sa preia de la Romsilva un drum forestier pentru a-l transforma in drum public, pentru…

- Cu flori, candele sau cu tricolorul în mâini, au stat în frig ore în sir, la cozi interminabile. Pentru ca asteptarea sa fie mai usoara, oamenii veniti din toate colturile lumii au primit ceai cald si supa. Doua echipe mobile ale Directiei Generale de Asistenta…

- Primaria Capitalei vrea sa achizitioneze, intr-o prima etapa, 42 de autobuze electrice “cu costuri minime si fara investitii si avize suplimentare”, pentru zona centrala a Bucurestiului, potrivit unui proiect ce va fi dezbatut marțea viitoare intr-o ședința a Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- Primaria Capitalei vrea sa cumpere fostul cinema Lumina, oferind actualului proprietar suma de 1,6 milioane de euro din bugetul local, dupa rectificarea bugetara, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ce va avea loc…

- Execuția bugetara a Primariei Capitalei pe primele zece luni ale anului 2017 arata descurajant pentru bucureșteni. Primarul general, Gabriela Firea, demonstreaza ca prioritațile sale in administrarea orașului sunt parangheliile. Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor. 100 milioane euro au…

- Intr-un București sufocat de mașini, in centrul Capitalei, aproape de kilometrul zero, unde parcagiii iși dezvolta `afaceri infloritoare` pe seama lipsei locurilor de parcare, Poliția Locala a Municipiului București, afla in subordinea Primariei Capitalei, se bucura de 36 de locuri de parcare rezervate. …