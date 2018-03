Stiri pe aceeasi tema

- Florin Bogdea, un consilier PSD din Caransebeș, a provocat un accident, dupa ce a scapat de sub control mașina și s-a ciocnit violent pe contrasens cu un alt autoturism. Politicianul și alte trei persoane au fost transportați la spital. Mașina condusa de politicianul social-democrat s-a lovit frontal…

- Un grav accident rutier a fost comis de un politician PSD! Teribilul eveniment s-a intamplat la Caransebeș, unde Florin Bogdea, consilier local din partea PSD și directorul liceului Tehnologic ,,Dacia”, circula cu viteza, a scapat de sub control mașina și a intrat pe contrasens.Autovehicolul…

- Accident grav pe DN 71, la Ghergani. Un TIR și un autoturism s-au ciocnit pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile Post-ul Trafic blocat pe DN 71, in urma unui accident rutier. Doua persoane sunt ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O femeie de 32 de ani si a pierdut viata si trei persoane au fost ranite intr un accident care a avut loc miercuri seara pe un drum judetean din comuna hunedoreana Beriu, in apropiere de Orastie, dupa ce doua autoturisme s au tamponat frontal intr o curba din cauza unei soferite care nu a adaptat viteza…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs in satul Movilita din judetul Constanta. Potrivit informatilor, trei persoane au fost ranite in urma evenimentului.Stire in curs de actualizare. ...

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa amiaza, intr un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit, informeaza Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din primele…

- Sase persoane, intre care trei copii, au fot ranite intr-un accident produs, sambata dupa-amiaza, in zona de nord a municipiului Ploiesti, toate cele sase victime fiind preluate de ambulante si duse la spital. Potrivit Politiei Prahova, accidentul a avut loc pe soseaua de centura a municipiuului Ploiesti…

- Sase persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc DN67B Pitesti – Dragasani, in localitatea Poiana Lacului din judetul Arges. Traficul rutier este blocat.

- Sapte persoane, intre care un copil de 5 ani, au fost transportate la spital, ranite, in urma unui accident rutier produs duminica pe raza municipiului Petrosani, un barbat fiind in stare grava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident cu șapte victime, intre care și un copil, pe DN 66, pe centura municipiului Petroșani. Șapte persoane au fost ranite, printre care și un copil de cinci ani. Accidentul s-a petrecut in urma cu puțin timp pe DN 66, pe centura municipiului Petroșani. Șapte persoane au fost implicat, un copil,…

- Sase persoane au fost ranite, joi, intr un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, trei autoturisme au fost…

- Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața in aceasta dimineața intr-un grav accident rutier produs pe raza comunei Draguțești. Alte patru perosoane au fost ranite și au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, mașina condusa de tanarul de 23 de ani a intrat intr-un cap de pod…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Gorj, potrivit…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Movilita, judetul Constanta. Din primele informatii trei persoane, printre care doi copii, au fost ranite. Potrivit Serviciului ed Ambulanta Judetean Constanta un copil ar fi in stare foarte grava. La fata locului intervin cadrele…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri seara in judetul Neamt si in care au fost implicate un microbuz de transport persoane, un camion si doua autoturisme. Doua dintre victime au fost transportate la spital, una refuzand sa mearga la unitatea medicala. Potrivit reprezentantilor…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caras-Severin, cu sprijinul B.C.C.O. Timisoara, I.P.J. Caras-Severin, I.J.J. Caras-Severin și Poliției municipiului Lugoj, au efectuat un numar de 13 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj, in…

- Traficul rutier este blocat pe DN 25 Galati-Tecuci, intre localitatile galatene Vames si Tudor Vladimirescu, din cauza unui grav accident de circulatie in urma caruia au rezultat cinci victime, doua in stare foarte grava. La fata locului s-au deplasat trei ambulante si un echipaj ISU de la descarcerare,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca un numar de cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. "Sunt cinci victime: una in stop cardio-respirator,…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, dupa ce doua autoturisme și un TIR s-au ciocnit. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat…

- Accidentul a fost provocat de o femeie de 43 de ani din Braila, care circula cu un autoturism pe DN 2B pe directia Braila catre Buzau. In dreptul localitatii buzoiene Cilibia, pe fondul neadaptarii vitezei la carosabilul acoperit cu polei, a pierdut controlul volanului si a iesit cu masina in afara…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud citate de Agerpres.ro. Accidentul s a produs intre un…

- Incidentul s-a produs la Diyatalawa, la 190 km la est de capitala economica a tarii, Colombo. Originea exploziei nu este cunoscuta deocamdata, dar politia face cercetari in acest caz. Politistii incearca sa afle daca nu cumva o grenada ar fi fost prost manipulata si astfel ar fi produs explozia. …

- Politia a anuntat ca un atacator mascat a deschis focul asupra unui grup de oameni in fata unui restaurant din San Antonio (Texas), ranind un copil de sase ani si trei adulti, toti membri ai unei familii, scrie Fox News. Seful politiei, William McManus, a declarat ca doi dintre adulti se afla intr-o…

- O fetița de 6 ani a murit vineri seara in urma unui accident produs intre Timișoara și Lugoj. Inca 3 persoane sunt in stare grava. Fetița se afla in brațele mamei, pe scaunul din dreapta șoferului.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Galati. Sase oameni au fost raniti, dupa ce un tir a lovit un autobuz de transport public plin cu pasageri, la iesire din municipiu, informeaza Realitatea.net.. Din primele informatii, soferul autotrenului nu a adaptat viteza la carosabilul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in localitatea Sacele, judetul Constanta. Din primele informatii douya persoane au fost ranite. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutor. ...

- Un tanar conducator auto a virat la stanga de pe banda intai, trecand peste linia dubla continua. Trei masini au fost implicate. In cel de-al doilea caz, copilul de patru ani, nesupravegheat, a traversat strada si a fost lovt de o masina.

- Un politist local care s a urcat baut la volan a reusit "performanta" de a distruge cinci masini parcate. Incidentul s a produs duminica seara, intr un cartier din Arad. Barbatul nu era in timpul serviciului, informeaza Digi24.ro. Din primele informatii soferul de 38 de ani nu a reusit sa mai stapaneasca…

- Trei persoane și-au pierdut viața, sambata dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe DN7, la ieșirea din Oraștie spre Sebeș. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul marca BMW, inmatriculat in Alba și o Dacia inmatriculata in Hunedoara. In accidentul petrecut la ieșirea din…

- "Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare a unui accident rutier ce a avut loc pe Calea Turzii din apropierea localitatii Feleac. Cinci persoane au primit asistenta medicala de urgenta, dintre care patru au fost transportate…

- Un maistru militar, care s a urcat la volan dupa ce a consumat bauturi alcoolice, a fost implicat intr un accident in Ramnicu Valcea, vineri seara, dupa care a fugit de la locul accidentului, informeaza Romaniatv.net In urma impactului a rezultat ranirea usoara a 2 persoane, una dintre acestea fiind…

- Marti, 23 ianuarie 2018, in jurul orei 08.00, Politistii din Blaj au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui accident rutier de a avut loc pe strada Ioan Maiorescu din comuna Bucerdea Granoasa. Un barbat de 38 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism in directia Craciunelu…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, in zona Far. Din primele informatii doua persoane au fost ranite in accident. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta victimele au fost diagnosticate cu trauma usoara. ...

- Tragedie uriasa luni dimineata, pe soseaua dintre Chisinau si Bender. Cinci persoane, printre care si un copil, au murit, iar doua sunt grav ranite. Comunicatul Politiei din Moldova: „Grav accident rutier în urma caruia au decedat cinci persoane, printre care si…

- Cinci persoane. dintre care au decedat, dupa ce ar fi fost victimele unui accident rutier. Tragedia a avut loc cu puțin timp în urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, în apropiere de localitatea Todirești, Anenii Noi, transmite today.md Potrivit informațiilor preliminare,…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a cinci persoane, dintre care doi minori, s-a petrecut vineri, pe DN 11, Brasov-Bacau, in apropriere de Santionlunca. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES, ca in accident…

- Adolescentul de 16 ani din localitatea Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, care a produs trei accidente rutiere in urma carora o fata de 16 ani a murit si alte cinci persoane au fost ranite grav a fost arestat preventiv, duminica, transmite corespondentul ...

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un accident rutier grav s a petrecut astazi pe Valea Oltului, in judetul Sibiu, pe DN7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul 244, in zona localitatii Lazaret. In eveniment au fost implicate doua masini, iar sase persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in coma. Potrivit Centrul Infotrafic…

- Un accident rutier s-a produs in acesta dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. Doua persoane au fost ranite in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Traficul este ingreunat, marți dimineața in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea, datorita unui accident…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. Doua persoane au fost ranite in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Traficul este ingreunat, marți dimineața in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea, datorita unui accident cu…

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti - inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP.

- Sase persoane au fost ranite joi seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean dintre Rasinari si statiunea Paltinis, soseaua fiind blocata, potrivit ISU si Politiei. Printre raniti se numara si un copil, sustin cei de la ISU. La locul accidentului s-au deplasat…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite dupa ce o nava elvetiana de pasageri care naviga pe Rin s-a ciocnit marti seara de pilonul unui pod rutier in apropiere de Duisburg, in vestul Germaniei, scrie digi24.ro.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in apropierea localitatii Viisoara, unde doua masini s-au ciocnit, iar la fata locului au fost trimise o autospeciala, elicopterul…