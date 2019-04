Stiri pe aceeasi tema

- Voisan Ovidiu Adam, consilier local in comuna Pianu, a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii in forma continuata. Voisan este acuzat ca nu a trecut bunuri mobile si imobile in declaratiile de avere depuse…

- Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a dispus sambata, 23 martie 2019, punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul V.Z., pentru savarșirea infractiunilor de tentativa la omor si tulburarea ordinii si linistii publice, in stare de recidiva. In fapt, s-a…

- Motivarea hotararii Tribunalului Alba prin care autorul unui omor savarsit anul trecut la Sebes a fost condamnat la 13 ani de inchisoare arata decizia judecatorului de a lua in considerare doar sustinerile Parchetului. Pedeapsa a fost aplicata pentru crima, prin reducerea cu o treime datorita recunoasterii…

- Consiliul local Ocna Mures a fost actionat in judecata de catre lichidatorul judiciar al SC Prego SA, fosta societate furnizoare de utilitati publice din oras, aflata din 2015 in procedura judiciara de faliment. Partile se judeca din 2014, dosarul fiind in prezent pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia.…

- Marius Rusu, barbatul banuit ca a injunghiat mortal un tanar in fața unui club din Mediaș, are un cazier impresionant. Tanarul a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de inchisoare cu executare pentru doua tentative de omor, ambele comise in 2008. Una dintre fapte pare inspirata din filme deoarece barbatul…