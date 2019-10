Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a precizat astazi, prin intermediul unei postari pe Facebook, ca Partidul Social Democrat (PSD) "sustine ferm" ca impozitarea pensiilor speciale sa nu se aplice pensiilor militarilor. Acestea trbuie sa beneficieze de sistemul de impozitare aflat acum in vigoare și, in acest…

- Ioan Basea a infiintat o companie impreuna cu fiica sa Casiana, in urma cu 14 ani, gandindu-se ca afacerea va fi pe placul odraslei sale. In timp, compania s-a dezvoltat, ajungand de la 5 cabine vandute in 2005 la serviciile a peste 300 de nave de croaziera, reprezentate de peste 30 de linii de croaziera.

- Premierul Viorica Dancila a reacționat dur la ultimele declarații ale președintelui Klaus Iohannis care a transmis ca nu va semna decretele pentru a desemna interimari pentru portofoliile eliberate de miniștrii ALDE. Aceasta susține intr-o postare pe Facebook ca președintele a transformat Palatul…

- Dana Varga, consilier de stat responsabilitați in problematica minoritaților, a demisionat din ALDE dupa ce partidul lui Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca se retrage de la guvernare. Varga a anunțat intr-o postare pe Facebook ca demisioneaza deoarece nu poate continua politica "fara demnitate, fara…

- Ministerul Educației Naționale a publicat ieri, cu o zi mai devreme fața de calendarul anunțat inițial, primele rezultate la examenul de Definitivat 2019. La nivel de județ, conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea, 133 de candidați au participat la proba scrisa, pe cand…

- „La data intrarii in vigoatre a prezentei decizii inceteaza mandatul de membru in Consiliul de Programare Economica, numit prin decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de pROGRAMARE Economica, urmatoarele persoane: -Cristian Socol- profesor universitar doctor,…

- Premierul Viorica Dancila i-a demis pe Cristian Socol – profesor universitar doctor la ASE și pe Andrei Tudorel – profesor univ. doctor tot la ASE din funcțiile de membri ai Consiliului de Programare Economica. Consiliul de Programare reprezinta un organism important în cadrul Guvernului,…

- Un profesor universitar roman, care a predat la Universitatea Beijing, se afla dupa gratii in China, dupa ce a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru complicitate la frauda contractuala. Romanul sustine ca este nevinovat si ca este o victima a sistemului de justitie chinez, iar in ultimii ani…