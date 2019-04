Stiri pe aceeasi tema

- "Ne asteptam ca toate autoritatile relevante sa garanteze ca dreptul dlui Assange la un proces corect va fi respectat de autoritati, inclusiv in cadrul oricaror proceduri de extradare ce ar putea avea loc", a declarat purtatoarea de cuvant Ravina Shamdasani, intr-o declaratie de presa la Geneva.…

- Fosta candidata democrata la alegerile prezidentiale americane Hillary Clinton a declarat joi ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, arestat la Londra, "trebuie sa raspunda pentru ce a facut", relateaza DPA. Printr-o decizie controversata, site-ul a publicat email-uri ale Partidului Democrat, piratate…

- Fosta candidata democrata la alegerile prezidentiale americane Hillary Clinton a declarat joi ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, arestat la Londra, "trebuie sa raspunda pentru ce a facut", relateaza DPA, scrie agerpres.ro. Printr-o decizie controversata, site-ul a publicat email-uri ale…

- Aceasta inculpare a fost anuntata joi, dupa ce Assange a fost arestat la Londra in legatura cu o cerere americana de extradare, dar si din cauza ca a incalcat conditiile eliberarii sale pe cautiue in Marea Britanie, in 2012.Avocatul sau a anuntat ca Assange intentioneaza sa conteste orice…

- Marea Britanie a garantat Ecuadorului ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu va fi extradat intr-un stat care aplica pedeapsa cu moartea, a declarat joi presedintele ecuadorian Lenin Moreno, la scurt timp dupa anuntul privind arestarea fondatorul WikiLeaks, transmite Reuters. Politia…

- Guvernul lui Lenen Moreno, care s-a aratat in mai multe randuri deranjat de șederea prelungita a lui Julian Assange la ambasada Ecuadorului din Marea Britanie, va folosi așa-zisa scurgere din dosarul INA Papers, ca pretext pentru a-l scoate pe acesta din sediul misiunii diplomatice din Londra, scrie…

- Senatorul independent american Bernie Sanders si-a anuntat marti candidatura la investitura Partidului Democrat in vederea alegerilor prezidentiale din 2020 in Statele Unite, relateaza Reuters.Bernie Sanders, in varsta de 77 de ani, a fost infrant in cursa pentru investitura democrata in 2016…