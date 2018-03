Stiri pe aceeasi tema

- In PSD s-a pornit valul cu mesaje de susținere pentru Liviu Dragnea, in vederea Congresului PSD din 10 martie. Organizațiile PSD au organizat Conferințe Județene in cadrul carora au adoptat rezoluții de susținere pentru Liviu Dragnea la funcția de președinte al PSD. Citește și: Mișcare cu…

- Social-democratii doljeni au aprobat, sambata, intr-un congres extraordinar al filialei, o rezolutie pentru sustinerea lui Liviu Dragnea, in continuare, ca presedinte al PSD. Totodata, PSD Dolj ii sustine pe Lia Olguta Vasilescu si Paul Stanescu pentru functiile de vicepresedinte, conform mediafax.Cei…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD se reuneste luni, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD pregatitoare Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. La Congresul PSD si-au anuntat oficial candidatura…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. La ultimul Comitet Executiv, liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca vrea organizarea unui Congres extraordinar in care va cere un vot de reconfirmare a functiei sale in partid si o redefinire a programului…

- Mai ascutita decat lupta de clasa, confruntarea directa dintre puterea executiva si legislativa pe de o parte si ministerul public, respectiv Parchetul General si DNA, percepute ca interfete ale Justitiei, nu are nicio sansa sa fie depasita. Falia aparuta la varful puterilor separate se extinde pana…

- Șeful CJ Vrancea și lider de filiala, Marian Oprișan, și-a anunțat candidatura pentru o funcție de conducere in partid, el precizand ca nu a candidat la alegerile din urma cu trei ani din interiorul PSD pentru ca avea un dosar și a dorit sa nu implice partidul in aceasta chestiune personala. Intre timp…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal, transmite News.ro . “Sa vedem ce stabilim…

- PSD va avea un Congres Extraordinar pe data de 10 martie, ne-au precizat surse din conducerea PSD. La acest Congres se anunța unul dintre momentele cu tensiune maxima, din interiorul partidului. Citește și: Se agita apele in PSD: Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu candideaza la Congres…

- Congresul PSD din luna martie se anunța unul extrem de involburat, pentru ca doi dintre greii PSD care au avut conflicte recente cu Liviu Dragnea, Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu, și-au anunțat candidaturile la funcții de conducere in PSD, la acest Congres.„Nu am candidat in anul 2015…

- Biroul Permanent National al PSD se reuneste miercuri pentru a stabili data Congresului extraordinar al partidului.Social-democratii au votat, in umra cu o saptamana, in sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca in 10 sau in 17 martie sa aiba loc Congresul extraordinar al PSD cerut…

- Ion Mocioalca, președintele PSD Caraș-Severin, precizeaza ca, "la alegerile parlamentare din 2016, PSD a obținut cel mai bun rezultat electoral dinistoria partidului". "In Județul Caraș-Severin, PSD a depașit chiar media naționala, caștigand in premiera trei mandatate de deputat și unul…

- Victor Ponta a declarat la Romania TV ca 'razboiul' dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi este de fațada. De asemenea, fostul premier a spus ca liderul PSD nu va avea de suferit in urma dosarelor deschise la DNA.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat…

- Niculae Badalau nu vrea sa mai fie președinte executiv al PSD. Prezent in conferința de presa la sediul PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau a fost intrebat daca la Congresul Extraordinar din luna martie va candida la funcția pe care o deține acum – aceea de președinte executiv al PSD, potrivit opiniagiurgiu.ro…

- Intrebat, vineri, 16 februarie, la Romania TV, care este miza Congresului anunțat pentru luna martie, analistul politic Bogdan Chirieac a oferit urmatorul raspuns: "E una singura și, in opinia mea, este evidenta: intarirea puterii domnului președinte Liviu Dragnea in interiorul partidului, in vederea…

- PSD se pregateste de un Congres Extraordinar in luna martie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca acesta va fi organizat pe 10 sau pe 17 martie.Tematica congresului nu este inca definitivata, dar se ia in calcul eventualitatea organizarii unor alegeri pentru vicepresedinti. Redefinirea si…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a oferit o declaratie in care l-a trimis la colt pe presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, dupa anuntul acestuia din aceeasi zi privind un eventual Congres extraordinar al formatiunii politice din luna martie. Concret, eurodeputatul a afirmat ca se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme…

- Liviu Dragnea se plange ca, pentru a copia fiecare fila a dosarului sau de la DNA, ar trebui sa plateasca in jur de 100.000 de lei. Suma ar fi insa de zece ori mai mica, susțin procurorii...

- Lovitura pentru Liviu Dragnea! Daca liderul PSD astepta ca dupa dezvaluirile pe care le-a facut despre seful SPP, acesta sa fie anchetat in cadrul comisiilor parlamentare, noul presedinte al Comisiei pentru Aparare din Senat vine cu bomba zilei. Liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri, ca in prezent…

- Premierul Viorica Dancila a renunțat oficial la paza și protecția SPP. Ceilalți miniștri o urmeaza. Decizia nu este una politica, susține liderul PSD, Liviu Dragnea, deși l-a acuzat public pe șeful SPP ca spioneaza miniștrii și ca s-a implicat in luptele interne din partid

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- La foarte scurta vreme dupa ce senatorul social-democrat Manda anunta ca Liviu Dragnea va fi chemat la Comisia parlamentara de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, seful PSD a si dat replica. Una cat se poate de taioasa. “Am vazut solicitarea dlui Dragnea de a veni la Comisia…

- Parchetul General a dispus efectuarea de verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu, a informat, miercuri, Biroul de Presa al institutiei citat de Agerpres.ro. Reamintim ca, Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa-si faca Guvernul „si nu alte institutii”. Intrebat dupa sedinta Comitetului Executiv National daca membrii PSD care sunt cercetati penal vor putea…

- A trecut aproape o saptamana de la nominalizarea primei femei prim ministru in fruntea Guvernului Romaniei, in persoana Vioricai Dancila si tot nu am aflat ce anume o recomanda pentru cea mai inalta functie politica executiva. Interogat de reporteri, Liviu Dragnea s-a eschivat: „O sa va raspunda doamna…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a reactionat dupa demisia premierului Mihai Tudose. El este dezamagit de victoria lui Liviu Dragnea. "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, dupa ce premierul Mihai Tudose a anuntat ca demisioneza, ca urmare a restragerii sprijinului politic, ca structura noului Guvern nu trebuie schimbata, el aratând ca ministrii din viitorul Cabinet vor fi decisi de CExN, ca

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- PSD se reuneste, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), la solicitarea mai multor lideri, care au avertizat ca trebuie transat conflictul izbucnit la varful partidului, dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe ministrul Carmen Dan ca l-a mintit si a spus ca "daca va fi lasata"…

- Tineretul social-democrat din Prahova, prin liderul filialei, Ionut Cretu, nu sustine declaratiile aparute in spatiul public din partea lui Gabriel Petrea, presedintele TSD national. TSD Prahova se alatura, astfel, zecilor de organizatii judetene din tara pro-Dragnea, manifestandu-si sustinerea…

- Arad, 13 ian /Agerpres/ - Presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, sustine ca se impune convocarea urgenta a Comitetului Executiv National al partidului, precizand ca va merge pana la capat alaturi de presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea. ''Datorita evolutiei evenimentelor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, joaca tare in razboiul cu gruparea condusa se Mihai Tudose. Ultima ședința a Comitetului Executiv i-a aratat lui Dragnea ca majoritatea celor din PSD ar fi de acord cu o conducere colectiva, așa cum a cerut Niculae Badalau.Citește și: Mihai Tudose o REFUZA…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dand ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi. „Dragnea a condus PSD in toata…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea realizata de Radu Tudor, Oprișan i-a reproșat lui Dragnea ca a luat mai multe detalii…

- Premierul Mihai Tudose nu vrea sa semneze demiterea din functie a sefului Politiei, Bogdan Despescu, pana cand nu va auzi si argumentele sale, nu doar varianta ministrului de Interne Carmen Dan. Decizia premierului vine in contextul in care acesta forteaza demisia ministrului de Interne Carmen Dan,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea nu este de acord cu organizarea in perioada urmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. Declarația a fost facuta dupa sedinta Comitetului Executiv Național, un organism de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres. "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, ea a replicat: "Categoric, nu". "Liviu Dragnea este ales de catre toti membrii de partid, din toata tara. Nu poate fi inlaturat presedintele printr-un congres -…

- Liviu Dragnea a ajuns la sediu PSD, unde are loc sedinta Comitetului Executiv National (CEX), în jurul ore 13:40. Întrebat daca îi este teama ca va fi demis în cadrul Congresului PSD, acesta a raspuns raspicat ca nu.

- Social-democrații gorjeni vor lua o decizie in ceea ce privește o posibila revenire in PSD a fostului președinte executiv, Ion Calinoiu in cadrul unei ședințe de Comitet Executiv sau de Birou Politic Județean. Anunțul a fost facut de Cosmin Popescu, vicepreședintele PSD Gorj care, insa a evitat sa iși…

- Presedintele Executiv al PSD, Niculae Badalau, spune Guvernul ar putea fi restructurat, iar Executivul ar putea include 16 – 17 ministere, fata de 24, cate sunt in prezent, el apreciind ca este necesar si un Congres al partidului. In replica, vicepremierul Paul Stanescu spune ca un congres al partidului…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, susține ca exista deja discuții in interiorul partidului pentru convocarea unui Congres Extraordinar al PSD, insa exclude varianta ca Liviu Dragnea sa fie schimbat din funcție.Niculae Badalau a precizat ca ”se poarta discuții intre colegi”, in…

- Realizatorul Tv Radu Banciu a comentat in ediția de marți a emisiunii „Lumea lui Banciu” declarațiile fostului prefect de Teleorman, Teodor Nițulescu, care a afirmat la ieșirea de la DNA, unde a dat declarații ca martor, ca Liviu Dragnea nu ar fi fost un "Dumnezeu" in vremea cand se afla in fruntea…

- In Camera Deputaților a avut loc un vot foarte important pe legile justiției, PSD incercand o mobilizare totala. Socoteala de acasa nu se potrivește cu cea din targ, iar de la PSD au fost 11 absenți.Cele mai importante absențe sunt cele ale lui Liviu Dragnea și Mihai Tudose, ceea ce a generat…

- La finalul intalnirii cu presedintele PSD, Liviu Dragnea si alti membri de la varful partidului, premierul Mihai Tudose a fost destul de rezervat in declaratii. Intrebat, insa, de jurnalisti daca vrea sa preia puterea in cadrul partidului, prim-ministrul le-a oferit un raspuns transant:"Mai…