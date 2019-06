Un congres bine cîrpit Autor: Cornel NISTORESCU Cine s-ar fi gindit cu numai un an in urma ca Liviu Dragnea va ramine doar un subiect de istorie a jocului politic facut de serviciile secrete, ca Sevil Shhaideh va trece așa de repede pe linga funcția de premier, ca Sorin Grindeanu și Mihai Tudose se vor topi atit de rapid, ca niște oameni de zapada peste care a dat o vara fierbinte! S-au dus și gata! Romanii zic mereu ca ”nu este pentru cine se pregatește, ci pentru cine se nimerește”. Mai mult! Desemnarea unui om lipsit de putere se termina adeseori pe dos. Viorica Dancila a fost privita ca o papușa la dispoziția lui… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

