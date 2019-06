Un conflict militar cu SUA ar fi un dezastru, potrivit Beijingului

Ministrul chinez al apararii, Wei Fenghe, a criticat duminica SUA pentru sprijinul pe care il acorda Taiwanului, pe care Beijingul il considera drept provincie renegata si pentru operatiunile pe care le efectueaza in Marea Chinei de Sud, pe care guvernul chinez o revendica aproape in totalitate, potrivit Reuters si Radio Canada. Exprimandu-se intr-un forum anual asupra securitatii in Asia, Wei Fenghe a subliniat totusi ca un conflict militar potential intre SUA si China, implicate deja intr-un conflict comercial, ar fi un dezastru. El a facut aceasta declaratie a doua zi dupa un discurs al secretarului…