- Altfel de vesti de la Tribunalul Arad. Vesti legate de cladirea in care functioneaza institutia, cladire inclusa intr-un program de reabilitare care vizeaza si cateva noutati, precum instalarea unui lift exterior. Biroul de informare si relatii publice din cadrul Tribunalului Arad a decis sa aduca la…

- PNL nu va susține, in plenul CJ Timiș, o sala polivalenta in Giroc, chiar și in eventualitatea in care Compania Naționala de Investiții iși va asuma cu documente o astfel de investiție. Șeful liberalilor timișeni spune ca ar fi contra Timișoarei și nu poate gira o acțiune „politicianista”.

- Daca in urma cu trei decenii, Romania avea peste 7.000 de camine culturale, acum statul nu mai știe cate are, din varii motive. A pierdut gestiunea acestora fie pentru ca, unele au fost concesionate, fie au fost transformate, dar cu toate acestea, anual toarna sute de milioane de lei, din fonduri naționale…

- Fosta inchisoare de la Ramnicu Sarat va intra intr-un amplu proces de reabilitare. Proiectul de restaurare este finalizat, insa pentru a fi pus in practica, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului are nevoie de finantare. Institutia a depus documentatia necesara la Compania Nationala de Investitii,…

- Compania Nationala de Investitii (CNI) a aprobat suma necesara pentru finalizarea lucrarilor la noul stadion municipal din Targu Jiu. Sansele ca el sa fie terminat in acest an sunt foarte mari. Primarul Marcel Romanescu a spus ca proiectul privind finantarea ...

- Sansele ca noul Stadion Municipal din Targu Jiu sa fie finalizat in acest an sunt foarte mari. A afirmat-o chiar si premierul Viorica Dancila, care a indemnat autoritatile locale „sa puna sampania la rece”. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a spus ca proiectul privind finantarea cu doua milioane…

- Proiectul de restaurare a fostei inchisori de la Ramnicu Sarat este gata, insa pentru a fi pus in practica, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului are nevoie de finantare. Asta in timp ce obiectivul se afla intr-o stare avansata de degradare. Pentru a limita efectele infiltratiilor, in toamna…

- CE Oltenia a alocat 810 milioane de lei in bugetul pe 2018 pentru investitii. Aproape un sfert din acesti bani, 250 milioane lei, vor merge in modernizarea grupului energetic nr.5 de la Termo Rovinari. Și un grup de la Termo Turceni va in...

- Imprumuturi pentru dezvoltare, contracte supraevaluate, plați pentru lucrari nexecutate, contractarea de credite folosite aiurea și decontari cu cantec. Aceasta este rețeta descoperita de Curtea de Conturi. Instituția de control a analizat datoria publica locala și a descoperit prejudicii de 12,1 milioane…

- Consiliul local al municipiului Craiova s-a intrunit joi, in ședința extraordinara, pentru a vota predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP), prin Compania Nationala de Investitii (CNI), a amplasamentului, constructiei si terenului aferent Colegiului National „Carol…

- Dupa ce terenul noii arene din Banie a fost criticat de toata lumea, in special de jucatorii Universitatii si de antrenorul Devis Mangia, Compania Nationala de Investitii (CNI) a emis un comunicat prin care anunta ca a facut toate demersurile pentru ca suprafata de joc sa se prezinte in conditii…

- Consiliul Judetean Gorj incearca sa obtina de la Compania Nationala de Investitii (CNI) sumele necesare pentru reabilitarea si modernizarea cladirii de pe strada Progresului a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, cunoscut sub den...

- Luna trecuta, Primaria a lansat un sondaj de opinie prin intermediul caruia solicita constantenilor opinii cu privire la soarta Cazinoului Constanta. Municipalitatea a vrut sa se dumireasca in legatura cu modul in care ar trebui sa abordeze problema Cazinoului. Prin intermediul chestionarului, locuitorii…

- SF pentru spitalul regional din Cluj, gata in octombrie Studiile de fezabilitate pentru constructia a trei spirale regionale la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca vor fi finalizate in octombrie, a declarat, marti seara, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, la Realitatea TV. "150 milioane euro…

- Primaria Craiova va preda, pe baza de protocol, catre Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP) – prin Compania Nationala de Investitii (CNI), construcția și terenul aferent cladirii in care funcționeaza Colegiul Național „Carol I“ și Opera Romana Craiova, in ...

- Afacerea numarul unu Facem tot felul de clasamente și de ierarhii, cu precadere in domeniul economic. Banii fiind, desigur, elementul cel mai important al lumii contemporane. Dar v-ați gandit care e cea mai avantajoasa afacere dintre toate? Voi începe direct cu concluzia: cea mai buna afacere…

- Compania Naționala de Investiții a dat noi informații privind cele patru arene din București care trebuie modernizate pentru EURO 2020. Potrivit CNI s-a predat documentația preliminara prin care se propune construirea stadionului pe locul actualului velodrom. E vorba despre o suprafața de 4,2 hectare,…

- In timp ce șefii administrației locale iși arunca vorbe grele pe tema vechiului stadion, iar președintele CJ e aproape sigur ca nu vor veni bani de la București pentru construirea unei noi arene, Compania Naționala de Investiții se apuca de facut stadion la...Slatina! Orașul din Oltenia nu are echipa…

- Stadionul incepe sa … „pice”. Zone din unele tribune destinate spectatorilor au fost interzise și imprejmuite cu banda de avertizare, pentru a nu se intampla vreun accident. Recent, liderul CJ Timiș a declarat ca pe stadion nu se vor mai disputa meciuri, cel mai probabil incepand din…

- In raportul Curtii de Conturi pe anul 2016, inspectorii au menționat ca au fost identificate 21.427 de cazuri de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile de 43,225 miliarde lei (aproximativ 9,2 miliarde de euro).…

- Sala Sporturilor din municipiul Targu Jiu a fost receptionata ieri de catre Compania Nationala de Investitii (CNI). La Targu Jiu a fost prezenta o comisie de specialisti din cadrul companiei care a asigurat finantarea lucrarilor. Este vorba de un buget ...

- Bugetul municipiului Iasi a fost aprobat de alesii Consiliului Local in unanimitate de voturi • Sedinta a fost, insa una presarata cu scantei si cu un circ ieftin • Consilierii opozitiei au votat proiectul de buget, dupa ce au fost purtati cu vorba de catre restul alesilor din Consiliul Local • Amendamentele…

- Presedintele Consiliului Judetean Giurgiu, Marian Mina, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca o preocupare constanta a CJ in anul care a trecut a fost reabilitarea si dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Spitalului Judetean de Urgente. “O sa vorbesc despre un subiect mai sensibil,…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a anuntat, joi, ca va cere parerea locuitorilor orasului despre soarta Cazinoului, acestia avand la dispozitie un formular online cu ajutorul caruia pot alege daca monumentul va ramane la Compania Nationala de Investitii sau va reveni la municipalitate…

- Primaria Constanța ii consulta pe locuitorii orașului in privința modalitații prin care Cazinoul ar treabui reabilitat, dar și asupra destinației de baza a monumentului, lasat in paragina de 10 ani. Cazinoul este acum preluat de Compania Naționala de Investiții (CNI), care dispune de fonduri dar, din…

- Soarta cazinoului ar putea fi decisa de constanteni. Incepand de astazi, timp de doua saptamani, acestia vor putea raspunde la un chestionar online, in care sa spuna cine ar trebui sa reabiliteze simbolul Constantei, cu ce fonduri, precum si ce destinatie finala sa aiba. Intre maretie si mizerie, cu…

- Pentru ca, in conferintele de presa, liberalii nu scapa nicio ocazie de a ataca conducerea Consiliului Judetean, presedintele institutiei, Marian Mina, le-a dat replica in conferinta de presa de joi, 15 februarie. Subiectul a fost, de aceasta data, licitatia pentru lucrarile de la Spitalul Judetean:…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Arad a inaintat catre Compania Nationala de Investitii solicitari privind reabilitarea, modernizarea și dotarea Salii Sporturilor Victoria din Arad și a bazinului acoperit Delfinul. Se intentioneaza ca in viitorul apropiat atat Sala Polivalenta, cat și Bazinul…

- Catalin Flutur, primarul municipiului Botoșani a ieșit public și a aratat ca s-a conformat cerințelor telefonice a celor de la Compania Naționala de Investiții, cu privire la o eventuala finanțare pentru terminarea lucrarilor la Teatrul Mihai Eminescu.

- Recepția Salii Sporturilor din Targu Jiu a fost amanata. Deși se laudau ca va fi organizat Campionatul Național de Box in sala recent modernizata, autoritațile anunța ca recepția nu se va mai face in aceasta saptamana. Aurel Popescu, viceprimarul din ...

- Locația viitoarei sali polivalente a Timișoarei a fost disputata de primaria din urbea de pe Bega și administrația județeana. Reprezentanții CJ Timiș au pus la dispoziție Companiei Naționale de Investiții (CNI) un teren de 10 hectare la Giroc, iar primaria a venit cu variante in Timișoara.…

- Un nou proiect a fost semnat in comuna Satulung, cu finantare de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pe Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a a doua. In cadrul ultimei sedinte a Consiliului Local Satulung, presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel…

- Consilierii judeteni buzoieni au aprobat, miercuri, in unanimitate un proiect de hotarare privind darea in administrarea Ministerului Justitiei a unei suprafete de 4.000 de metri patrati din curtea fostei maternitati din municipiul Buzau, in vederea construirii unui nou sediu al Judecatoriei. Judecatoria…

- BERBECUL este una din zodiile cele mai calculate si motivate financiar, se implica serios in munca si are rabdare sa acumuleze in timp. Atunci cand vrea un credit bancar, devine ceva mai aventuros si se poate implica si in credite hazardante, fara masuri de precautie. El se bazeaza pe principiul…

- Este nevoie de o Hotarare de Guvern pentru aprobarea fondurilor necesare finalizarii lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Marcel Romanescu, primarul din Targu Jiu, a declarat ca a fost depusa toata documentatia necesara la Compania Nationala de Investitii, care, alaturi de Ministerul…

- Realizarea noului pavilion la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a mai avansat cu un pas, poate cel mai important: finanțarea. Unul din contractele semnate de Consiliul Județean, prin președintele Ionel Arsene, cu Ministerul Dezvoltarii, prin secretarul de stat Adrian Gadea, are in vedere extinderea…

- Compania Nationala de Investitii desfasoara activitati de interes public sau social in baza Programului National de Constructii de Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investitii in conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001, cu modificarile si completarile…

- Compania Naționala de Investiții, cea prin intermediul careia s-a construit bazinul de inot și polo din Sud (pe locul fostului ștrand), a finalizat lucrarile la investiția de la Focșani. Termenul de execuție a fost prelungit de mai multe ori, iar pe panoul amplasat langa gardul perimetrului a fost acoperita…

- Lucrarile la bazinul olimpic de inot din Focsani, construit in Cartierul Sud, au fost finalizate, iar constructorul face zilele acestea mici retușuri, urmand ca in perioada urmatoare sa se treaca la realizarea recepției tehnice de finalizare a lucrarilor. Conform contractului incheiat intre compania…

- Primaria Virteșcoiu a scos la licitație proiectul de investiții privind „Modernizarea drumurilor de interes local-strazi comuna Virteșcoiu“. Valoarea estimata a investiției este de 3,4 milioane de lei. Lucrarile constau in refacere infrastructura și suprastructura drum, realizare acostamente, lucrari…

- Cazinoul din Constanța a intrat pe lista rusinoasa a celor mai afectate 12 cladiri de patrimoniu din Europa, alaturi de monumente istorice din Albania, Georgia sau Belgia. Cu banii de reparaţii blocaţi în cont de trei ani şi cu o lege care permite blocarea oricărei licitaţii,…

- Declinul uneia dintre cele mai importante cladiri din patrimoniul constantean, al Romaniei si chiar al Europei este iminent. Compania Nationala de Investitii, care administreaza Cazinoul din Constanta, a anulat toate procedurile de licitatie organizate pana in acest moment. Asta inseamna ca intreg procesul…

- Marin Anton a aprobat in 2009 o realocare de fonduri catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), bani din care o firma la care era asociat a fost platita pentru lucrari fictive de organizare de santier in cadrul proiectului de modernizare a DN 79 Arad-Oradea,…

- Promis intr-o campanie electorala de mai-marii politici de atunci, Titu Bojin și Ilie Sarbu, noul camin cultural din Becicherecu Mic nu a devenit realitate in urmatorii ani, la fel ca multe alte angajamente avansate de politicieni, dar neonorate. Acum, insa, exista un proiect depus la Compania Naționala…

- Consiliul Judetean Buzau a aprobat astazi, in cadrul unei ședințe extraordinare, trecerea in administrarea autoritatii centrale a unui teren pe care va fi construita o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati. Noua sala, construita prin Compania Nationala de Investitii, va fi prima de acest gen…

- Blocul operator de la Spitalul Județean de Urgența Bacau va fi modernizat cu fonduri de la Ministerul Sanatații și Compania Naționala de Investiții (CNI). Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacau, a declarat ca investiția va fi de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cornel Ionica, primarul Pitestiului, a anuntat astazi ca are vesti bune de la Compania Nationala de Investitii in privinta unor obiective avute in vedere de catre administratia locala. Astfel, proiectele de construire a unui ...

- Conducerea Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi intentioneaza sa construiasca un nou corp de cladire, acesta urmand a fi amplasat chiar la intrarea in unitatea medicala. Managerul Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi, Gabriel Oprisanu, a declarat ca in curtea actualei unitati medicale urmeaza…

- Sala polivalenta de 16.000 de locuri, construcția careia la Timișoara ar putea fi finanțata de Compania Nationala de Investitii, ramane inca la stadiul de proiect. Anul 2017 a stat sub semnul contrelor intre primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si presedintele Consiliului Județean Timis, Calin Dobra,…

- O comuna din judetul Timis va avea o sala de sport dotata dupa ultimele standarde europene. Obiectivul se va realiza la Sanandrei, va avea o capacitate de 300 de locuri si a putea gazdui competitii sportive diverse. Sala este cu atat mai bine-venita pentru comuna cu cat Sanandreiul are un club sportiv…