Un comisar european spune ca gazoductul Nord Stream 2 este greu de oprit

Stiri pe aceeasi tema

- Criticile exprimate de presedintele american Donald Trump fata de proiectul gazoductului Nord Stream 2, promovat de grupul rus Gazprom, nu sunt un motiv pentru a stopa acest proiect iar orice incercare in acest sens ar fi dificila in conditiile in care lucrarile de constructie au inceput, a declarat…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, susține ca proiectul Nord Stream 2 poate continua cat timp interesele vitale ale Ucrainei sunt respectate și a informat ca Berlinul este angajat in discuții pentru diversificarea energiei sale cu gaz natural lichefiat, relateaza site-ul agenției Reuters…

- Incercarile Statelor Unite de a submina proiectul gazoductului Nord Stream 2 reprezinta un exemplu de concurenta neloiala pentru a stopa un proiect pur comercial, a afirmat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov. Oponentii proiectului Nord Stream 2, printre care se numara…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin ca intenționeaza sa anexeze întreaga Ucraina și a facut apel cancelarului german Angela Merkel, în interviuri acordate publicațiilor din Germania, sa ofere asistența Kievului, relateaza Reuters. …

- Statele Unite inca ar putea sa impuna sanctiuni legate de constructia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct in Germania pe sub Marea Baltica, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informeaza Reuters preluata de Agerpres Perry, care efectueaza…

- Statele Unite inca ar putea sa impuna sanctiuni legate de constructia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct in Germania pe sub Marea Baltica, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informeaza Reuters. Perry, care efectueaza vizite in state est-europene,…

- Presedintele american Donald Trump a extins criticile la adresa Rezervei Federale, pe care a descris-o drept ”cel mai mare pericol”, din cauza strategiei de inasprire a politicii monetare, despre care considera ca poate pune in pericol cresterea economica, potrivit unui interviu acordat marti pentru…

- OMV a renuntat la un schimb controversat de active cu Gazprom, preferand sa cumpere direct de la compania rusa o participatie de aproape 25% intr-un proiect din Siberia, dupa ce norvegienii s-au opus planurilor initiale ale austriecilor, care voiau sa le dea rusilor la schimb accesul la OMV Norvegia.…