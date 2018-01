Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria este un bun exemplu al modului in care iti poti gestiona frontierele si in acelasi timp frontierele externe ale Uniunii Europene, a apreciat joi comisarul european pentru migratie si afaceri interne Dimitris Avramopoulos, inaintea unei reuniuni informale a ministrilor justitiei si afacerilor…

- Includerea Poloniei in turneul pe care secretarul de stat american Rex Tillerson il efectueaza saptamana aceasta in Europa este o consecinta a politicii pro-americane a Poloniei si a aprecierii de catre SUA a recentei ofensive politice poloneze in domeniile securitatii si diplomatiei internationale,…

- Premiera în învatamântul tehnic superior românesc. Rectorul Universitatii Politehnice Bucuresti, Mihnea Costoiu, a fost ales membru în bordul Conferintei universitatilor tehnice din Europa – CESAER.

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- Directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bihor, dr. Remus Motoc, a declarat, pentru AGERPRES, ca institutia a primit recent o adresa din partea asociatiei omului de afaceri Ion Tiriac prin care se anunta vanatoarea in zilele de 18 si 19 ianuarie. "Avem o solicitare in…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica o informație care, daca se dovedește reala, va tulbura apele la București. El susține ca SUA activeaza planul “Combating terrorist and Foreign Fighter Travel” și va trimite ofițeri FBI și Secrete Service in Romania și Bulgaria pentru a identifica mercenarii din Europa…

- Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate, a declarat vicepresedintele Dumei, Piotr Tolstoi, in comentarii publicate pe site-ul legislativului.Luna trecuta, Rusia a impus restrictii asupra posturilor de stiri finantate de SUA…

- Intr-un comunicat de presa, PPC a precizat ca aceasta initiativa este un pas important spre extinderea activitatilor pe piata regionala de electricitate din Balcani in cadrul planului UE privind integrarea pietei de electricitate din Europa. Infiintat in 2012, EDS are subsidiare in Serbia,…

- Romania este un exemplu pozitiv in toata Europa si in lumea democratica in ceea ce priveste drepturile minoritatilor, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in contextul rezolutiei semnate luni de liderii UDMR, PCM si PPMT referitoare la autonomia teritoriala a tinutului secuiesc,…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in aceste…

- Solicitarea SUA privind organizarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU consacrate analizarii situatiei din Iran interfereaza cu suveranitatea acestei tari, a estimat vineri ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, potrivit agentiei de presa Interfax, transmite…

- In 2018 vom sarbatori, in toata Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural. Sloganul este Patrimoniul nostru: la confluența dintre trecut și viitor.

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, preia astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Romania, a doua in clasamentul saraciei, va fi „la butoane” in perioada ianuarie-iunie 2019. Bulgaria, care a intrat in Uniunea Europeana in 2007, odata ...

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza vineri…

- Ministerul palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe reprezentantul Romaniei, dupa anuntul privind analizarea cu seriozitate a posibilitatii mutarii Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza site-ul de stiri palestinian PNN.ps. Amal Jado, secretar de stat…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- Autoritațile municipale au permis construcția magazinelor ”Kaufland” în Capitala. Aleșii locali au aprobat la ședința CMC de astazi proiectul care prevede schimbarea destinației terenului unde va fi construit complexul comercial, scrie publika.md Anterior, reprezentantii…

- Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea Europeana este o dovada ca tensiunile dintre tarile estice si cele vestice ale UE sunt tot mai mari. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cat mai curand, s-ar putea ca cea mai mare…

- Extrema dreapta castiga teren in Europa incepand din anii 2000, mai multe scrutine-cheie confirmand in 2017 aceasta tendinta in Franta, Germania, Austria si Olanda. Succesul partidelor populiste, eurosceptice si ostile imigratiei accelereaza recompunerea peisajului politic, dar genereaza in acelasi…

- Campania „Romani pana la moarte” a scos in evidenta o serie de probleme grave cu care se confrunta romanii plecați la munca in strainatate, dar si familiile lor. Documente pierdute, corpuri abandonate in morgi, saracie si nepasare sunt printre situațiile intalnite la multe dintre cazurile descrise pe…

- GEFCO Romania, subsidiara Grupului GEFCO, extinde colaborarea cu Ford Motor Company, urmand sa asigure transportul pe calea ferata a vehiculelor Ford EcoSport produse la Craiova catre portul Constanta si catre pietele din Europa de Vest precum Germania, Italia si tarile din regiunea Benelux.…

- Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, respectiv 241,9 milioane euro.Țarile care au cheltuit mai puțin decat Romania din fondurile structurale și de investiții sunt Austria, cu 0,3%, și Irlanda, cu 0,9%. Conform datelor Comisiei Europene,…

- Romania pierde anual 403 milioane de euro și 27.613 locuri de munca din cauza produselor contrafacute, fiind pe locul trei in Europa la acest capitol, dupa Grecia și Bulgaria. Vanzarile de...

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește astazi cu ambasadorii statelor membre ale UE acreditati la Bucuresti. Intalnirea va avea loc cu ocazia unui dejun de lucru, gazduit de Ambasada Republicii Estonia, tara care detine presedintia Consiliului UE in cel de-al doilea ...

- "Ne dorim ca Romania sa devina cat mai repede membra a spațiului Schengen, consider ca are toate condițiile sa o faca. (...) Slovenia susține puternic aderarea Romaniei la OECD. Am avut ocazia sa discut cu secretarul general al OECD in legatura cu aceasta chestiune, am vorbit despre procesul de extindere…

- Acest anunț survine dupa un an plin de incercari pentru statele UE, in care peste 200 de oameni au murit in catastrofe naturale. La sfarșitul lui octombrie, in Portugalia — scena unor incendii devastatoare pe parcursul verii și al toamnei—, președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a…

- Directorul adjunct al Departamentului European al FMI, Emil Stavrev, responsabil cu economiile emergente, atrage atentia ca nu vede tocmai lucruri bune in cresterea economica a Romaniei cu care se lauda guvernantii, care ar trebui sa ia rapid masuri. "Ar trebui retras stimulul fiscal, pentru…

- Țarile membre ale Uniunii Europene au adoptat luni regulamentul privind un sistem de intrare/ieșire și regulamentul de modificare a Codului frontierelor Schengen in legatura cu Sistemul de intrare/ieșire, sistem la care vor participa inclusiv Romania și Bulgaria, chiar daca cele doua țari nu sint inca…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, 20 noiembrie, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale (art. 50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a miniștrilor pentru afaceri europene din Franța, Germania și Romania.…

- „Romania a indeplinit toate țintele pentru Schengen, fapt recunoscut la nivel european. Chiar saptamana trecuta, președintele ALDE Europa, Hans Van Baalen, atragea atenția ca atat Romania cat și Bulgaria se incadreaza in criteriile stabilite in vederea aderarii la spațiul Schengen, așadar ar trebui…

- Președintele Consiliul European, Donald Tusk, a cerut statelor membre ale Uniunii Europene sa adopte rapid o schimbare a regulilor pentru a ajuta blocul comunitar in incercarea de a reglementa viitoarea conducta Nord Stream 2 a Rusiei, relateaza Reuters. Comisia Europeana propune o extindere…

- De-a lungul vremii foarte multi specialisti preocupati de acest domeniu atat de controversat au recunoscut ca aproximativ 68% din profetiile celebrei prezicatoare din Bulgaria s-au adeverit. Printre cele mai importante a fost despre asasinarea presedintelui american John F. Kennedy. De aceasta data…

- Secretarul Departamentului de Stat al SUA, Rex Tillerson, a ajuns miercuri seara la Bucuresti, a confirmat Ambasada SUA la Bucuresti, potrivit Digi24. Oficialul american ar urma sa aiba o intrevedere cu ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, dar informatia nu a fost confirmata oficial. Tillerson…

- Cantareața columbiana Shakira, care anulase deja primele date ale turneului sau european, a fost obligata sa-și amane toate spectacolele din cauza unei hemoragii pe corzile vocale, potrivit companiei sale promotoare Live Nation citata marți de AFP. "La ordinul medicului sau, datele…

- Ministerul Saudit al Energiei, Industriei și Resurselor Minerale a luat masuri suplimentare de securitate la toate instalațiile petroliere ale țarii dupa atacul asupra unei conducte în Bahrain, conform unei declarații oficiale emisa sâmbata. De asemenea, ministerul a suspendat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat sambata la Ploiești ca din analizele interne realizate pana in prezent creșterea prețului oualor ar fi generata doar de problemele existente la nivel european. „Acum este un puseu pe piața și este generat de condițiile care s-au creat la nivel european.…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump în Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi în Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online.…

- Cei 29 de ministri ai apararii din NATO au aprobat reconfigurarea "structurii de comanda" - an adapted NAT Command Structure - cu un centru de supervizare a liniilor de comunicare in Atlanticul de Nord, intre Europa si SUA, precum si un comandament care va avea sarcina sa elimine obstacolele logistice…

- Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a declarat ieri, 6 noiembrie 2017, in plenul Senatului Romaniei, ca potrivit datelor EUROSTAT din 24 octombrie 2017, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la sfarsitul trimestrului II al acestui an, Romania s a situat pe locul 5 intre statele membre…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat marti ca mizeaza pe sustinerea Italiei pentru obtinerea unui acord în privinta situatiei regiunii Transnistria, în cadrul discutiilor în formatul 5+2, odata cu preluarea presedintiei OSCE de catre Italia în 2018, relateaza site-ul…

- Aproximativ 30 de agentii si operatori turistici din Moldova, Bulgaria, Romania si Georgia au venit la targul de bilete turistice „Winter Travel Fair” cu o varietate de oportunitati de odihna – de la statiunile de schi din Europa pana la destinatii exotice. Targul este la prima editie si se desfasoara…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat vineri pe un reprezentant al ambasadei Austriei la Moscova in legatura cu refuzul autoritatilor de la Viena de a acorda vize unor jurnalisti din Crimeea pentru a participa la un eveniment organizat de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE),…

- Dupa ce majoritatea țarilor din Europa de Est au inaintat petiții peste petiții forurilor specializate de la Bruxelles legate de dublul standard in privința alimentelor provenite din Vest, a venit randul oficialilor europeni sa ia poziție. Astfel, potrivit ziarului britanic The Guardian, Comisia Europeana…

- Republica Moldova a preluat președinția Consiliului Conducatorilor Camerelor de Comert si Industrie ale statelor membre CSI. Astfel, urmatoarea ședința se va desfașura in octombrie 2018 in țara noastra.