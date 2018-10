Proprietarul unui magazin din Belgia a dejucat o tentativa de jaf armat sambata, dupa ce a cerut hotilor sa revina mai tarziu in magazinul lui, sub pretextul ca va avea mai multi bani in sertarul de sub tejghea la sfarsitul programului de lucru, informeaza Reuters. Hotii au dat curs cererii sale si au revenit in cursul aceleiasi zile, insa au fost arestati de politistii care ii asteptau in interiorul magazinului, a raportat marti postul de televiziune RTL. "Le-am spus ca ar fi mai bine sa ma jefuiasca la ora 18.30", a dezvaluit pentru acelasi post de televiziune Didier, proprietarul unui magazin…