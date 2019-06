Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat procesul pentru melodia „Bitter Sweet Symphony”, dupa 22 de ani. Drepturile de autor pentru cea mai cunoscuta piesa a britanicilor de la The Verve au revenit la liderul trupei, Richard Ashcroft. Melodia „Bitter Sweet Symphony” a fost lansata in 1997, iar autorul sau a cerut permisiunea…

- Printul George Valentin Bibescu a desfasurat o intensa activitate in privinta dezvoltarii aeronauticii in Romania și a dotarii armatei noastre cu aparate de zbor. In anul 1904 a cumparat de la fabrica „Reidigen” din Germania un balon caruia ii da numele „Romania”, pe care l-a donat Ministerului de Razboi.…

- Intr-un moment in care strategii militari de la Washington considera ca izbucnirea celui de-al treilea razboi din Golf devine un scenariu tot mai probabil, Departamentul american al Apararii ia in calcul...

- Procesul angajarilor fictive in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanța la trei ani și jumatate de inchisoare și in care completul de 5 judecatori ar urma sa pronunțe sentința intarzie sa inceapa. Procesul era programat de la ...

- Președintele american Donald Trump a cerut pregatirea documentatiei necesare pentru gratierea unor membri ai armatei americane acuzați sau condamnați pentru crime de razboi, potrivit New York Times, care citeaza doi oficiali anonimi din SUA, scrie Mediafax.Trump a cerut ca dosarele sa fie pregatite,…

- Guvernul a denuntat o ''tentativa de lovitura de stat'' dupa ce presedintele Adunarii Nationale autoproclamat presedinte interimar, Juan Guaido, a anuntat din interiorul unei baze militare, prin intermediul retelelor de socializare, ca a primit sprijin din partea unui grup de ''soldati curajosi''. Acest…

