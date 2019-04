Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au atacat vehicule ale armatei in capitala Caracas, unde un blindat a patruns in multime, provocand un numar inca neclar de raniti. Numarul celor care protesteaza la Caracas impotriva lui Maduro este, potrivit Reuters, de ordinul zecilor de mii, in capitala avand loc concomitent si…

- Un colonel venezuelan, sustinator al lui Nicolas Maduro, a fost ranit, marti, in cursul evenimentelor de sprijinire a autoproclamatului presedinte Juan Guaido, a anuntat ministrul Apararii, generalul Vladimir Padrino, potrivit news.ro.Citește și: Absolut HALUCINANT - Localnicii au FURAT tot…

- Nicolas Maduro, presedintele venezuelean, a transmis marti, printr-un mesaj publicat pe contul lui de Twitter, ca a avut discutii cu liderii militari care il sustin. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat ca guvernul de la Washington il sustine „total” pe Juan Guaido si poporul venezuelean,…

- ​​Juan Guaido, liderul opoziției din Venezuela, a anunțat, într-o înregistrare postata de Twitter ca începe „faza finala” a înlaturarii lui Nicolas Maduro. ​„Armata a luat decizia corecta”, a spus Guaido, în spatele caruia se pot vedea persoane îmbracate…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama „imperialismului american” o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a raspuns tot prin intermediul retelelor de socializare: „Pana de curent…

- "Cei care incearca sa fie presedinti aici in Venezuela (...) vor trebui sa treaca peste cadavrele noastre", a spus el in cadrul unui discurs televizat. Vladimir Padrino se referea la liderul opozitiei Juan Guaido, care a invocat Constitutia tarii pentru a-si asuma presedintia interimara si…

- Ministrul venezuelean al apararii, Vladimir Padrino, a declarat marti ca opozitia va trebui sa treaca "peste cadavrele noastre" pentru a-l inlatura pe presedintele Nicolas Maduro si a impune un nou guvern, relateaza Reuters. "Cei care incearca sa fie presedinti aici in Venezuela (...) vor trebui sa…

- Venezuela a negat accesul în țara pentru un grup de deputați din Parlamentul European duminica, susținând ca aceștia au venit la Caracas în mijlocul unei crize politice pentru ,,motive conspiraționiste”, relateaza Euronews. Parlamentul European s-a alaturat…