- Dupa ce timp de 15 ani au umblat din chirie in chirie, au ajuns, in sfarsit, in propria locuinta. Datorita proiectului Prima Casa, o familie cu doi copii din Capitala a reusit sa-si cumpere un apartament.

- Atunci cand viata te doboara, reusesti sa te ridici cu ajutorul celor din jur. Și cu speranța vie in suflet. Este credința care ii ține uniți pe membrii unei familii greu incercate din Bihor.

- In septembrie, populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul a accelerat: s-au pierdut 1.671 de locuitori, fata de 1.248 in aceeasi luna a anului trecut. In octombrie, s-au nascut 18.131 copii, cu 1.076 mai multi decat in luna precedenta si cu 2.504 mai multi…

- ONG-ul Animals International a prezentat un studiu economic in premiera pentru Romania, care arata ca tara noastra ar putea obtine pana la 5311 noi locuri de munca, valoarea adaugata bruta prin crearea acestora fiind estimata la 46,26 milioane de euro anual. Calculele sunt realizate in cazul…

- Mircea Radu și-a surprins fanii cu un mesaj cutremurator postat pe conturile de socializare cu doar cateva minute inainte de a implini varsta de 50 de ani. Indragitul prezentator, care a ramas in inimile tuturor grație emisiunii „Din Dragoste”, a scris cateva cuvinte de o intensitate emoționala profunda.…

- ”Tata a murit in aceasta dupa- amiaza dupa o lunga suferința”, a spus fiul lui Csaba Gyorffy, pentru monitorulexpres.ro . Veste trista pentru iubitorii sportului brașovean. Unul din marii jucatori care au imbracat tricoul lui FC Brasov, a trecut in legenda. In vara implinise 75 de ani. Csaba Gyorffy…

- Luni se redeschide oficial frontiera Siriei cu Iordania, inchisa de trei ani, au anuntat duminica ambele tari, insa traficul normal nu se va relua imediat, potrivit Reuters. Inchiderea punctului de trecere de la Nassib, in 2015, a intrerupt o ruta importanta de transport al marfurilor din Turcia si…