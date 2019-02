Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta la o secție de poliție din Romania! Oamenii legii au fost evacuați de urgența din sediu, dupa ce un rucsac suspect a fost gasit pe holul instituției. Se intampla in Mioveni, in Argeș, acolo unde a fost declarata stare de alerta. Conform Romania TV, rucsacul aparține unei tinere care l-ar…

- Scandalul a izbucnit in zona Palatului de Justiție din municipiul Constanța, in fata Tribunalului. Oamenii legii au pus la pamant mai multe persoane, pe care ulterior le-au condus la Secția 3 Poliție in vederea luarii masurilor legale ce se impun. "In jurul orei 12.30, a izbucnit un conflict,…

- Deputatul Petre Florin Manole a scris, sambata noapte, pe pagina sa Facebook, ca a fost amenintat de trei persoane in Sectia de Politie nr. 1 din Bucuresti ca va fi omorat. Alesul PSD precizeaza ca s-a dus la sectie deoarece o ruda de a sa este amenintata de acesti trei oameni, in timp ce „politistii…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung l-au depistat pe P.N., de 29 de ani, din Mioveni, care conducea un autoturism pe str. Traian, din municipiul Campulung, aflandu-se sub influența alcoolului.Celui in cauza i-au fost ...