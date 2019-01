Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul emisar nord-coreean implicat in discutiile cu Statele Unite a sosit joi la Beijing si se pare ca el este in drum spre Washington, a anuntat agentia de presa sud-coreeana Yonhap. Mass-media din Statele Unite si Coreea de Sud au citat anterior surse neidentificate declarand ca se asteapta ca secretarul…

- SUA si Coreea de Nord planuiesc sa poarte discutii la nivel inalt in aceasta saptamana, la Washington, pe tema unui al doilea summit intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, dupa un impas prelungit in privinta negocierilor de denuclearizare, anunta marti presa…

- Statele Unite spera in continuare ca un al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc ”la putin timp dupa Anul Nou”, a declarat joi seful siplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Noi lucram in continuare pentru a pune in practica…

- 'Exista un potential superb pentru un mare succes economic pentru aceasta tara, Kim Jong Un stie asta mai bine ca oricine si va sti sa profite din plin', a adaugat el. 'Toate este bine!', a incheiat liderul de la Washington insa fara sa ofere detalii despre eventualele discutii in curs. Donald Trump…

- Potrivit uneia dintre aceste surse, citate de Yonhap, Kim Jong Un i-a transmis presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, in cadrul summitului lor din septembrie, ca este dispus sa inchida complexul nuclear Yongbyon si sa autorizeze o inspectie - cu conditia ca Statele Unite sa adopte ”masuri de reciprocitate”.Moon…

- Mandarinele - o raritate in Coreea de Nord - au fost transportate la Phenian de pe insula de sud Jeju, unde au fost produse, cu patru zboruri, ultimul prevazut luni dupa-amiaza (ora locala). Fructele au fost livrate in urma trimiterii in Sud a doua tone de ciuperci de pin de catre liderul nord-coreean…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…