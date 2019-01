Cu un dosar nuclear in impas, Kim Yong Chol, "bratul drept" al lui Kim Jong Un, a fost primit vineri la Washington de secretarul de stat american Mike Pompeo, pentru discutii cruciale in vederea unui nou summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean, informeaza AFP. Insotit de Stephen Beigun, emisarul american pentru Coreea de Nord, Mike Pompeo, zambitor, a pozat in fata camerelor de filmat fara a spune un cuvant alaturi de Kim Yong Chol, intr-un hotel din capitala SUA, putin dupa orele 11:00 (16:00 GMT). Semn al caracterului sensibil al acestei intrevederi, Departamentul…