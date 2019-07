Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Liviu Jitea a fost condamnat la Tribunalul Vrancea la mai mulți ani de inchisoare. Decizia nu este definitiva. „Condamna pe inculpatul JITEA MIRCEA LIVIU la o pedeapsa de 8(opt) ani inchisoare (…). Condamna pe acelasi inculpat la o pedeapsa de 2(doi) ani inchisoare pentru savarsirea…

- Judecatoarea Iosefina Parvu de la Tribunalul Bucuresti a facut o eroare materiala in decizia de condamnare a fostului primar al Capitalei Sorin Oprescu. Sorin Oprescu a fost condamnat luni pentru mai multe infractiuni: 4 ani pentru luare de mita, 1 an pentru constituirea unui grup infractional organizat…

- Fostul deputat Cristian Boureanu a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la un an si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de ultraj, in dosarul in care este acuzat ca a lovit un politist rutier. Pedeapsa maxima pe care o risca fostul parlamentar este…

- DEFINITIV…Condamnat de Tribunalul Vaslui la 24 de ani de inchisoare, Marian Dodu, un criminal de 19 ani care a violat si a ucis o batrana, a sperat sa scape de o asemenea pedeapsa. A cerut clementa Curtii de Apel Iasi, dar instanta ieseana a decis ca pedeapsa este una justa, astfel ca au respins apelul…

- „Respinge, ca inadmisibila, cererea de repunere in termenul de declarare a contestatiei in anulare formulata de contestatorul condamnat Severin Adrian. Respinge, ca inadmisibila, contestatia in anulare formulata de contestatorul condamnat Severin Adrian impotriva deciziei penale nr. 187 din 16 noiembrie…

- Curtea Provinciala din Ciudad Real a dat marti cea mai mare condamnare din istoria sa, dupa ce a trimis dupa gratii un roman, pentru 81 de ani, sase luni si o zi! Barbatul si-a abuzat fiicele de 15 si 16 ani in repetate randuri.