- Cocosul Maurice, criticat de vecinii de pe insula turistica Oleron din sud-vestul Frantei din cauza obiceiului sau de a canta dis-de-dimineata, a fost acuzat, joi, in fata unei instante, de poluare fonica, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Nici Maurice si nici cuplul de pensionari care l-au acuzat…

- Azi am inceput ziua alaturi de Antonia, in acordurile celui mai nou single al ei. Dupa ce ne-a cantat noua ei piesa, ”Touch Me”, Antonia le-a adus lui Bogdan, Shurubel și Ionuț niște minuni dulci cat sa testeze puțin din gustul copilariei ei din SUA. Din rucsacul ei, Antonia a scos cateva punguțe cu…

- Dupa remiza, 0-0, dintre Romania și Franța, singurii care n-au fost mulțumiți de scor au fost italienii. Echipa Italiei s-ar fi calificat in locul Franței in semifinalele Campionatului European daca Romania ar fi invins Franța, iar in locul Romaniei, daca Franța ar fi invins Romania la o diferența…

- Presa italiana n-a fost cea mai fericita dupa egalul dintre naționala lui Radoi și selecționata Franței. Romania și Franța se califica, astfel, dupa 0-0 in semifinale și vor intalni Germania, respectiv Spania. ”Rezultatul trimite in semifinale ambele echipe, pe Puscas si pe ai lui, iar azzurrinii lui…

- Echipa asta de tineret a Romaniei e MARE! Romania se califica, dupa un egal frațesc, 0-0, in compania Franței, in semifinalele Campionatului European de pe primul loc, caștigand grupa C. Pana acum, in cele trei meciuri contra Croației, Angliei și Franța, Romania a marcat 8 goluri, cate 4 impotriva echipelor…

- O fetița de 9 ani din Marea Britanie a donat 3,38 E pentru reconstrucția Catedralei Notre Dame. In scrisoarea ei catre una din asociațiile care se ocupa de lucrari, aceasta a scris: “Dragi cetațeni ai Franței, Numele meu este Caitlyn, am 9 ani și traiesc in Anglia. Am auzit de Notre-Dame de la radio…

- Dupa ce Gabriela Firea și-a donat 10% din salariul de la Primaria Capitale pentru 3 luni pentru refacerea Catedralei Notre-Dame, Consiliul Județean din Cluj a luat decizia de a face de asemenea o donație. Este vorba de 100.000 de lei, aproximativ 20.000 de euro, pentru ca monumentul din capitala Franței…