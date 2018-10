Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Constantin susține, intr-o postare pe Facebook, referitor la relația dintre liderii celor doua partide de la Putere, ca 'marea tradare" pentru Liviu Dragnea va veni de la Calin Popescu Tariceanu."Pentru Dragnea, marea TRADARE vine de la Tariceanu, Se pare ca pana la urma Liviu…

- Deputatul Nicolae Banicioiu, care a plecat din PSD dupa un conflict cu Liviu Dragnea, critica „propaganda lui Daddy“ care o injura pe Gabriela Firea. „Oamenii nu pot fi doar marionete si papusi de paie dirijati de ambitiile patologice ale unui om care si a pierdut busola ori poate... are doar o misiune“,…

- "In primul rand, cei care doresc sa lanseze acest subiect trebuie sa faca un calcul foarte simplu: care este baza de sustinere in Parlament a unui astfel de demers. Din cate stiu, UDMR nu subscrie. Exista, din cate stiu eu, numerosi membri din PSD care au rezerve, ca sa nu spun mai mult. Trebuie…

- "Suspendarea presedintelui Klaus Iohannis - tot mai depasit de cerintele si demnitatea functiei pe care o ocupa - este o decizie de maxima responsabilitate, care presupune o evaluare atenta a posibilelor riscuri si consecinte. Declansarea procedurii de suspendare, intr-o societate profund divizata,…

- "Ce am vazut? Eu am vazut o tentativa de lovitura de stat esuata. Asta am vazut. Asta se dorea. Asta se vorbea. Si s-a vazut. Adica ceea ce a facut Iohannis cu acel mesaj, acea postare pe Facebook iresponsabila din partea unui sef de stat, sa inciti in continuare la violente exact in minutele in…

- “Va marturisesc ca eu chiar imi doresc ca judecatorii Curtii Constitutionale sa-i dea dreptate presedintelui Klaus Iohannis in ceea ce priveste sesizarea vizand concediul doamnei Viorica Dancila. Ii urez succes domnului Iohannis! Asta inseamna ca si concediile sefului statului au cel putin aceleasi…

- Fostul premier Dacian Ciolos face un apel catre functionarii din ministere sa nu avizeze acte normative despre care nu stiu ca sunt 100% legale, el spunand ca functionarii responsabili din ministere stiu ce inseamna sa adopti acte normative de urgenta la presiune politica. "Functionarii responsabili…