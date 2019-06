Stiri pe aceeasi tema

- Clientul restaurantului a depus o plangere la Protectia Consumatorilor si la Directia Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Galati. Reprezentantii restaurantului nu au o explicatie pentru cele intamplate.

- Polițiștii din orașul Galați cauta un barbat care a lovit un polițist in civil, in timp ce aplana un conflict violent intr-o benzinarie, informeaza MEDIAFAX.Surse apropiate anchetei declara ca incidentul s-a produs intr-o stație de alimentare cu carburanți din orașul Galați. Deși nu…

- Incidentul, povestește cel agresat, s-a petrecut in noaptea de 9 spre 10 aprilie in localitatea timișeana Pietroasa Mare. Barbatul agresat, in varsta de 39 de ani, spune ca a sunat la 112 pentru ca vecinul sau folosea drujba deși era trecut de ora 23. “Am un copil de un an și nu il puteam…

- La acest moment, aproximativ 100 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența București - Ilfov, Inspectoratului Teritorial de Munca București, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, Direcția…

- Conform cititorului nostru care ne-a contactat, cele trei femei, asistente la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, și-au comandat shaorma cat erau la spital, observand la un moment dat ca produsele au un gust suspect. Soția cititorului nostru a mancat cel mai mult – jumatate de shaorma, și a trebuit…

- "Dosarul a fost gestionat de ministerul Economiei prin Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului. Vreau sa spun ca Președinția romana a reintrodus textul privind dublul standard. Asta inseamna ca cetațenii vor fi informați cu privire la un produs care poarta o eticheta și care in Vest…

- Protectia Consumatorului anunta ca toate aparatele de cafea vor fi verificate in urmatoarele zile. “Am discutat cu patronatele carora le-am spus, de bun-simt, sa le scoata ei ca sa nu venim sa le scoatem noi”, a declarat Marius Pirvu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…