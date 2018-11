Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile pakistaneze au arestat vineri noapte pe un cleric radical, ai carui susținatori au blocat luna trecuta mai multe orașe majore pentru a protesta fața de achitarea unei femei de religie creștina acuzata de blasfemie și condamnata la moarte, informeaza Deutsche Welle, conform mediafax.…

- Mii de activisti ai gruparilor islamiste din Pakistan au blocat drumuri si au vandalizat cladiri ale guvernului, pentru a protesta impotriva deciziei Curtii Supreme de a o achita pe Asia Bibi, femeia crestina ce fusese condamnata pentru blasfemie, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Proteste…

- Curtea Suprema din Pakistan a invalidat decizia de condamnare la moarte pentru o femeie de religie creștina acuzata de blasfemie, intr-un caz care a dus la polarizarea societații, scrie BBC News.

- Autoritațile din Turcia au anunțat, miercuri, ca au arestat un cetațean suedez despre care se crede ca ar avea legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), mișcare separatista considerata drept organizație terorista de Ankara, Washington și UE, informeaza cotidianul The New York Times, conform…

- O femeie din New York acuzata ca și-a ucis fiica, ar fi incercat sa-i omoare și pe cei doi ofițeri de poliție care au raspuns apelului de urgența. Mama copilului a pledat nevinovat la toate acuzațiile din instanța. Cynthia Arce, in varsta de 29 de ani, a fost acuzata de crima in gradul al doilea pentru…

- Organizatia neguvernamentala COFAVIC din Venezuela, care reprezinta rudele victimelor, a documentat 6385 de cazuri de executii extra-judiciare din 2012 pana in 2017. Amnesty sustine intr-un comunicat ca au avut loc 8292 de astfel de executii numai in perioada 2015-2017. Biroul procurorului general…