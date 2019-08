Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipaje de la Salvamont Vatra Dornei și de la Serviciul Județean de Ambulanța Suceava intervin, joi seara, in zona Izvorului Buciniș, la o stana, unde doi ciobani au fost loviți de trasnet. Doi ciobani au fost loviți de trasnet, joi seara, in Munții Calimani, in zona Frumușica, la o altitudine…

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU de furtuna in centrul județului Alba. Averse torențiale, descarcari electrice, grindina. Localitațile vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting de furtuna, valabila miercuri in zona centrala din județul Alba, pana la ora 14:20. Potrivit…

- Un cioban a murit lovit de trasnet in județul Galați, dupa furtuna care a afectat zona de nord a regiunii. Omul a fost gasit de sateni pe camp iar echipajele de urgența nu au putut decat sa constate decesul acestuia. Barbatul de 60 ani, a fost gasit mort pe camp, in zona localitatii Tiganesti, din apropierea…

- O atenționare de furtuna a fost transmisa, vineri, prin mesaj RO ALERT, in județul Alba. Sunt prognozate averse torențiale, grindina și descprcari electrice, in ... The post Mesaj RO ALERT! COD PORTOCALIU de furtuna in centrul județului Alba, pana la ora 17.45 appeared first on Ziarul Unirea .

- Administratia Nationala de Meteorologie e emis sambata seara noi avertizari Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru mai multe localitati din judetele Suceava, Buzau si Bistrita-Nasaud, valabile in urmatorul interval de timp. Potrivit meteorologilor, pana la ora 20:20, in…

- Doi barbați au fost transportați, joi, in stare grava la spital, dupa ce au fost loviți de trasnet in apropierea unui cimitir din orașul Vatra Dornei, județul Suceava.Cei doi barbați au fost loviți de trasnet, joi, in apropierea cimitirului din cartierul Roșu al orașului Vatra Dornei, informeaza…

- Valerica, un cioban de 42 de ani din comuna Pipirig, judetul Neamt, a fost gasit de o femeie langa un gard, plin de sange, dupa ce a fost injunghiat. In ciuda eforturilor medicilor, barbatul a murit pe patul de spital, la scurt timp. Acum ies sa iveala detalii cutremuratoare!