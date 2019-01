Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Gheorghiu (59 de ani), un chirurg roman originar din Cluj, a fost suspendat pentru 9 luni de la Spitalul Scarborough, Anglia, pentru comportament si limbaj nepotrivit. Acesta le-a spus pacientilor sa ia „pozitia George Michael“ pentru examinari medicale si a adresat injurii asistentelor, potrivit…

- Tudor Simionov (33 de ani), canotor dinamovist, a fost ucis in noaptea de Revelion, la Londra, unde era bodyguard la un club de noapte. El si-a aparat colegii, fiind considerat erou de presa engleza, potrivit News.ro.Sportivul lucra in echipa de securitate a unui club exclusivist din London’s…

- In perioada 7-10 decembrie au avut loc la Cluj „Zilele Ioan Slavici”, manifestare in cadrul careia au fost decernate și premiile Concursului Național de Literatura ,,Ioan Slavici” pentru anul 2018 – ediția a 6-a. Mediul literar buzoian are toate motivele sa se bucure de un succes de rasunet, premiile…

- O femeie a cerut ajutorul autoritaților pentru ca era batuta constant de fostul concubin. Nicuna dintre instituțiile care ar fi trebuit sa ia masuri impotriva bataușului nu a apreciat corect și nu a facut nimic impotriva concubinului. Concret, in 27 ianuarie 2017, femeia a fost ucisa prin impușcare…

- Dupa ce a participat anul acesta la trei etape cu un wild card, Constantin Popovici, primul roman din istoria Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, s-a calificat printre cei mai buni 10 saritori de high diving din lume și va participa la toate etapele din sezonul 2019. Constantin Popovici s-a remarcat…

- Primii pasi pe terenul de fotbal le raman intipariti toata viata in suflet celor care se logodesc cu sportul pe care-l urmeaza cu pasiune si dupa ce se retrag de pe scena. Din postura de antrenori, impresari, oficiali sau simpli fani ai