Restaurantul Andrew Fairlie este singurul din Scotia care are doua stele Michelin si unul dintre cele 15 care exista in Marea Britanie. In anul 1984, la doar 20 de ani, Andrew Fairlie a fost castigatorul primei Burse Roux, care i-a dat sansa sa se pregateasca alaturi de celebrul chef Michel Guerard la Les Pres d'Eugenie in Les Landes.

In anul 2002, Hotels Magazine a inclus Restaurantul Andrew Fairlie in topul celor mai bune 10 din lume. In 2005, Andrew Failie a fost cel care a gatit pentru Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si alti 44 de lideri ai lumii, intre care George W. Bush,…