Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 22 de ani din judetul Arges e cercetat, sub control judiciar, pentru dare de mita. Tanarul a sperat sa-l induplece pe un politist sa-i restituie permisul retinut in urma cu o zi.

- La data de 10.12.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului A. Y., cetațean turc,pentru savarsirea infractiunilor de trafic internațional de droguri…

- Un tribunal din China a condamnat luni la pedeapsa cu moartea un cetatean canadian acuzat de trafic cu droguri, transmit AFP, Reuters si Xinhua, potrivit agerpres.ro.Citește și: Incredibil! Spitalele impun ‘taxa pentru mame’- Iata care este cauza Decizia, care vine dupa ce canadianul…

- Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice joi, 10 ianuarie, la consumatorii casnici si agentii economici, astfel: – 09:00 – 12:00 – Pitești – Cartier Prundu cu strazile Ștefan Ciobanu, Constantin Stere, Șerban Cioculescu, Petrochimiștilor cu blocurile B21, B22,B23 alimentate…

- La uzina Dacia de la Mioveni producția a crescut cu 21.000 de unitați anul trecut, iar Duster a atins un nou record, reprezentand 70% din producția totala. Acum trei ani producția Duster era cu 70.000 de unitați mai mica și reprezenta jumatate din ce realiza Dacia la uzina din Argeș.

- Banatenii nu au pierdut in ultimele 4 etape, iar bihorenii sunt neinvinsi de 3 runde. „Vrem sa continuam pe aceeasi linie a rezultatelor pozitive din ultima perioada. Suntem optimisti ca ne putem intoarce neinvinsi de la Timisoara”, afirma antrenorul Cristian Luput. La Luceafarul…

- Ziua Nationala a Romaniei a fost sarbatorita si la Mioveni. Manifestarile au fost deschise intr-un mod inedit, de catre un parasutist. La Curtea de Arges, oamenii au trecut pe la mormintele regelui Mihai si Reginei Ana,

- Deși parea ca nu va avea nicio șansa in județul Argeș, la Mioveni, datorita formei slabe aratate mai ales in ultimele deplasari, iata ca ACS Poli mai face și minuni. Minuni mici, care oricum nu prea o ajuta. Important este ca elevii lui Fane Nanu au aratat și caracter in partida cu Dacia și au ... The…