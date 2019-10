Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Giurgiu au descoperit, intr-un microbuz inmatriculat in Serbia, cantitatea totala de 750 kilograme de substanta vegetala, susceptibila a fi cannabis. In data de 06.10.2019, in jurul orei 00.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru…

- In data de 06.10.2019, in jurul orei 00.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean sarb , in varsta de 32 de ani, la volanul unui microbuz, inmarticulat in Serbia. Cu ocazia controlului specific, actionand in baza analizei de risc, politistii de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un maramureșean de 26 de ani, cautat de autoritațile din Romania pentru savarsirea unor infracțiuni la regimul circulației. Ieri, 14 septembrie 2019, in jurul orei 12.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au depistat un cetațean turc care a încercat sa intre ilegal în România, folosind o carte de identitate emisa de autoritatile bulgare ce aparținea altei persoane, cu

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit aproximativ 900 de articole textile și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetațean turc și un cetațean bulgar au incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 04.09.2019, polițiștii de…

- Un buzoian condamnat pentru infracțiuni la regimul circulației a fost depistat sambata, in timp ce incerca sa intre in țara, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac Nagylak. S.I., in varsta de 22 de ani, domiciliat in județul Buzau, s-a prezentat pentru a efectua controlul de frontiera, pe sensul…

- NADLAC. Minora – cetațean roman – calatorea ca pasager intr-un microbuz inmatriculat in Polonia cand s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul de ieșire din țara, in vederea efectuarii controlului. „La controlul de frontiera aceasta a prezentat o carte de…

- Doi romani care incercau sa scoata din tara doua autoturisme marca Tesla, in valoare de 90.000 de euro, respectiv 70.000 de euro, cautate de autoritatile din Norvegia, au fost prinși de politistii de frontiera din Vama Giurgiu. Potrivit IPTF Giurgiu, marți, in jurul orei 09.00, la Punctul de Trecere…