Un cetățean rus aflat în avion cu Iulia Skripal este investigat de autoritățile britanice pentru tentativa de asasinat Un cetațean rus aflat in avion cu Iulia Skripal este investigat de autoritațile britanice pentru tentativa de asasinat. Barbatul ar fi calatorit de la Moscova la Londra cu același avion ca fiica fostului spion și apoi s-a intors in Rusia la cateva ore dupa aceea, scrie Daily Mail. Barbatul, la fel ca Iulia Skripal a aterizat pe aeroportul Heathrow cu un zbor operat de compania de linie a statului rus, Aeroflot, pe data de 3 martie la ora locala 14:32. El a luat inapoi spre Moscova primul zbor care a decolat de pe același aeroport, la doar cateva ore mai tarziu. Vizita sa foarte scurta este considerata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NATO nu isi propune sa izoleze Rusia dupa atacul cu un agent neurotoxic petrecut la inceputul lunii martie la Salisbury, in Marea Britanie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, insa Alianta a trebuit sa reactioneze pentru a-si arata nemultumirea fata de Moscova, a declarat…

- NATO nu isi propune sa izoleze Rusia dupa atacul cu un agent neurotoxic petrecut la inceputul lunii martie la Salisbury, in Marea Britanie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, insa Alianta a trebuit sa reactioneze pentru a-si arata nemultumirea fata de Moscova, a declarat…

- Rusia a somat Londra sa-și ceara scuze, dupa ce laoboratorul britanic care a analizat substanța utlizata impotriva unui fost agent dublu rus in Anglia a recunoscut ca nu poate dovedi ca otrava provine din Rusia. ”Teoria lor nu se va confirma in niciun caz deoarece este imposibil de confirmat. Ministrul…

- Delegatia britanica a calificat drept 'perversa' propunerea rusa privind o ancheta comuna in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, in cadrul unei reuniuni extraordinare a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, la cererea…

- Delegația britanica a numit miercuri ”perversa” propunerea Rusiei de a investiga impreuna otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe 4 martie in Salisbury, in cadrul unei reuniuni speciale a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), solicitata de Rusia, relateaza AFP și Reuters.

- Seful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead, a declarat marti- intr-un interviu acordat postului de televiziune Sky News - ca acest centru nu a putut sa dovedeasca faptul ca agentul neurotoxic de tip militar cu care a fost otravit luna trecuta spionul rus Serghei Skripal…

- „Singura explicație plauzibila” nu a putut fi confirmata Seful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead, a declarat marti - intr-un interviu acordat postului de televiziune Sky News - ca acest centru nu a putut sa dovedeasca faptul ca agentul neurotoxic de tip militar cu care…

- Nu se poate dovedi ca gazul cu care a fost otravit Skripal provind din Rusia, este concluzia trasa de șeful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead. Potrivit șefului laboratorului care a analizat substanța neurotoxica folosita in tentativa de asasinat asupra fostului spion rus…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat ca se va reuni miercuri pentru a lua in discutie acuzatiile Marii Britanii impotriva Rusiei, considerata responsabila de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, transmite AFP. Presedintele Consiliului Executiv al OIAC a…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat ca se va reuni miercuri pentru a lua in discutie acuzatiile Marii Britanii impotriva Rusiei, considerata responsabila de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, transmite AFP.

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat ca se va reuni miercuri pentru a lua in discutie acuzatiile Marii Britanii impotriva Rusiei, considerata responsabila de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, transmite AFP. Presedintele Consiliului Executiv al OIAC a primit…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a afirmat luni ca otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal in Marea Britanie ar putea fi 'in interesul' Londrei pentru a deturna atentia populatiei britanice de la Brexit, informeaza AFP. Otravirea 'ar putea fi in interesul guvernului britanic,…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a denuntat drept "revoltator" refuzul Marii Britanii de a oferi acces diplomatilor rusi la Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, ranita in atacul neurotoxic din Salisbury, atribuit Moscovei, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Ambasada Rusiei la București a lansat o scrisoare in care raspunde acuzațiilor venite in urma scandalului provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal."Inca din data de 4 martie 2018 de la Salisbury (o suburbie a Londrei) au inceput sa apara mesaje controversate despre presupusa…

- Ben Wallace, ministru de stat pentru Securitate, adjunct al ministrului de Interne, a declarat ca perchezitionarea avioanelor este o operatiune de rutina, in contextul in care Moscova a cerut explicatii in legatura cu perchezitionarea unui avion de pasageri apartinand companie ruse de stat Aeroflot.…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma ca un diplomat roman va fi expulzat din Rusia. Decizia vine dupa ce, zilele trecute, Romania a decis expulzarea unui diplomat rus, in sprijin de solidaritate cu Marea Britanie. „Ministerul Afacerilor Externe confirma declararea de catre Federația Rusa persona…

- Rusia expulzeaza 60 de diplomati americani si inchide Consulatul Statelor Unite de la Sankt Petersburg - masuri identice celor luate de Washington impotriva Moscovei in cazul Skripal, a anuntat joi seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. Masurile adoptate de Moscova ”includ expulzarea aceluiasi…

- Pe 3 martie a.c., un rus pe nume Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, erau otraviti la Salisbury, un orasel din sudul Marii Britanii. Trei saptamani mai tarziu, sefii de stat si de guvern din UE discutau acest caz in Consiliul European, iar statele-membre hotarau sa expulzeze spioni rusi. Ce s-a petrecut?

- Decizia autoritatilor Republicii Moldova vine in solidaritate cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie, care califica atacul de la Salisbury drept o amenintare la adresa securitatii colective si a dreptului international,…

- A fost anuntul facut la Bruxelles la incheiera Consiliului European: e de asteptat ca multe state membre din UE sa anunte luni, 25 martie, masuri suplimentare ca sanctiune impotriva Rusiei, considerata in unanimitate, in comunicatul final al Summitului, responsabila de incercarea asasinirii lui Serghei…

- Statele Unite analizeaza o serie de optiuni privind luarea unor masuri impotriva Rusiei dupa atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in orasul britanic Salisbury, a anuntat sambata Departamentul de Stat al SUA, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press. Declaratiile…

- Utilizarea unei substante neuro-toxice pe teritoriul Marii Britanii si foarte probabila implicare a Rusiei in acest caz este unul dintre subiectele aflate pe agenda summitului UE care se desfasoara la Bruxelles.

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Comparatia facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, intre Campionatul Mondial de fotbal din Rusia si Olimpiada organizata de Germania nazista in 1936 este ”dezgustatoare si inacceptabila”, a declarat, joi, Dimitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza Sky News.Peskov…

- Ambasadorul Regatului Unit in Rusia Laurie Bristow, nu se prezinta la o reuniune organizata miercuri de Ministerul rus de Externe cu scopul de a prezenta punctul de vedere al Moscovei in cazul otravirii unui fost agent rus pe teritoriul britanic, relateaza AFP. Rusia i-a convocat pe ambasadorii straini…

- Replicile taioase intre Moscova si Londra continua, in contextul otravirii unui fost agent rus exilat in Marea Britanie cu o substanta neurotoxica, ministrul rus de Externe ameninand ca va pune in aplicare principiul reciprocitatii. Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a amenintat, miercuri,…

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Rusia a sustinut ca nu a existat niciodata un program cu numele "Noviciok", neurotoxicul care ar fi fost folosit, potrivit Marii Britanii, pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. Si totusi, un cercetator rus povesteste, pentru o agentie de presa a statului rus, ca a participa la conceperea…

- Politia britanica a lansat un apel prin care solicita oricare persoana care a vazut vehiculul fostului agent secret rus in ziua in care s-a produs atacul, sa dea informatii despre ce a vazut sau are cunostinta despre abominabilele fapte. De asemenea, autoritatile britanice sustin ca neurotoxina…

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu neurotoxina de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei , anunța BBC . Liderii celor 4 state condamna ”prima utilizare ofensiva…

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu novocioc, un agent neurotoxic de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei - ”singura explicatie plauzibila”, relateaza BBC…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat guvernul britanic ca se foloseste de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pentru a 'distrage atentia' de la dificultatile legate de Brexit,...

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu novocioc, un agent neurotoxic de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei – ”singura explicatie plauzibila”, relateaza BBC…

- Rusia va expulza diplomati britanici “in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC potrivit News.ro…

- Franta 'impartaseste constatarea Regatului Unit' cu privire la responsabilitatea Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, a declarat joi presedintia franceza intr-un comunicat, citat de AFP. Aceasta precizare intervine in conditiile in care Palatul Elysee declarase miercuri…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters. Spre deosebire…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un act ostil care este…

- ''Intreaga responsabilitate pentru deteriorarea relatiilor dintre Rusia si Regatul Unit ii revine actualei conduceri politice britanice'', a mentionat ambasada rusa la Londra intr-o declaratie. Ministerul de Externe britanic l-a convocat pe ambasadorul rus Aleksandr Iakoveno pentru a-l…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, dupa ce premierul britanic Theresa May a dat luni un ultimatum Moscovei ca pana marti…

- 'Maine dimineata (miercuri) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta', a adaugat oficialul britanic, in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Regimul de la Kremlin a catalogat, luni seara, acuzațiile Marii Britanii potrivit carora Rusia este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, drept „spectacol de circ”.

- Aflat intr-o vizita in Etiopia, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca ”toata povestea” cu otravirea in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal reprezinta ”niște istericale”. El susține ca acuzațiile la adresa Rusiei privind implicarea in aceasta crima sunt neintemeiate…

- Ministrul britanic al Afacerilor Externe, Boris Johnson, a evocat o punere sub semnul intrebarii a participarii Angliei la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), din cauza unei afaceri de spionaj, scrie presa britanica de miercuri. Duminica, Serghei Skripal (66 ani), fost…

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a denuntat "rusofobia fara precedent" a occidentalilor, apreciind ca este mai puternica decat in perioada Razboiului Rece, potrivit unui interviu publicat duminica pe site-ul cotidianului Kommersant, scrie AFP."Aceasta directie spre rusofobie este fara…