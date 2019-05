Stiri pe aceeasi tema

- "Compatriotul nostru Alessandro Sandrini a fost eliberat dupa o actiune coordonata pe teritoriu strain", a anuntat Conte intr-un scurt comunicat, in timp ce tatal ostaticului a spus presei ca este vorba despre Siria."Fiul meu este liber. El se afla inca in Siria, dar este in mainile carabinierilor.…

- Un cetatean italian care era tinut ostatic din anul 2016 in Siria a fost eliberat, a anuntat miercuri seara Guvernul de la Roma, citat de cotidianul Corriere della Sera, informeaza Mediafax.Citește și: Președintele Camerei Reprezentanților il acuza pe Donald Trump ca mușamalizeaza o posibila…

- Adolescentul este cel de-al cincilea minor din Guatemala care decedeaza incepand din decembrie 2018 dupa ce fusese retinut de politia de frontiera. Guatemalezul, identificat cu numele de Carlos Gregorio Hernandez Vasquez, a fost gasit fara viata la postul politiei de frontiera din Weslaco, a indicat…

- Autoritatile au efectuat cu regularitate operatiuni impotriva presupusilor adepti ai predicatorului Fethullah Gulen, autoexilat din 1999 in SUA (traieste in prezent Pennsylvania), in urma puciului esuat in noaptea de 14 spre 15 iulie 2016. Gulen neaga orice implicare in complotul ratat. Procurorul…

- Modul in care Assange a fost tratat ”lasa deplin impresia unui dispret deschis si grosolan fata de demnitatea umana a celui arestat”, a apreciat joi o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.Moscova spera ca ”toate drepturile lui Julian Assange vor fi respectate”,…

- Premierul Giuseppe Conte a anuntat vineri eliberarea unui cetatean italian luat ostatic în urma cu trei ani în Siria si revenirea acestuia în Italia, transmite AFP citat de Agerpres."În urma unor activitati coordonate de informatii complexe si sensibile, de investigatie…

- O schimbare a statutului Inaltimilor Golan ar fi o incalcare directa a deciziilor Natiunilor Unite, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza Reuters. Aceasta reactie survine dupa ce presedintele american Donald Trump a postat joi pe Twitter ca…

- O schimbare a statutului Inaltimilor Golan ar fi o incalcare directa a deciziilor Natiunilor Unite, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Aceasta reactie survine dupa ce presedintele american Donald Trump…