Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani din comuna Todireni, judetul Botosani, eliberat in luna octombrie din Penitenciar in baza recursului compesnatoriu, a fost retinut de politistii din Botosani pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a batut o batrana de 82 de ani pe care a incercat sa o si violeze.

- Soferul masinii e teren care s-a rasturnat intr-o prapastie din Apuseni, accident soldat cu decesul unui tanar de 23 de ani, a fost retinut de politisti. Barbatul este acuzat de ucidere din culpa si se banuieste ca era sub influenta alcoolului.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au reținut un tanar cu cetațenie romana și moldoveneasca, care a prezentat la controlul de frontiera o carte de identitate falsa.

- Politia Municipiului Deva a luat, in cursul zilei de ieri, masura preventiva a retinerii pe o perioada de 24 de ore fata de un barbat de 38 ani, din comuna Certeju de Sus, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de vatamare corporala. In urma activitaților investigative, politistii au stabilit…

- La data de 11.12.2017, polițiștii din cadrul Postului de Politie Comunal Mihai Viteazu au depistat pe raza comunei un tanar de 24 ani, din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, care se sustragea cercetarilor intr-un dosar penal privind savarșirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Constanța au fost sesizați ca la Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” din localitate a avut loc un conflict spontan intre un cadru didactic și un elev al instituției de invațamant. Elevul a agresat cadrul didactic, dupa care a parasit incinta liceului. Conducerea…

- Un elev de 16 ani a fost reșinut de polițiști dupa ce a agresat un cadru didactic. Cazul vine la o zi dupa ce un alt elev de 17 ani a fost arestat 30 de zile pentru ca și-ar fi agresat, în repetate rânduri, mai mulți colegi. Un elev de la un liceu din Constanța a fost reținut…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infractiunii de santaj.”La data de 5 decembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Dej au organizat o actiune de prindere în flagrant delict a unui…

- Politistii de investigatii criminale din Dej au retinut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infractiunii de santaj. Acesta a fost prins, in flagrant delict, in timp ce primea suma de bani de la persoana vatamata. In cursul zilei de ieri, 5 decembrie, politistii de investigatii criminale…

- Politistii doljeni l-au retinut, ieri, pe B. Nicolae, din Bailesti, pentru savarsirea a 7 infractiuni la regimul circulatiei rutiere (3 infractiuni de conducere a unui vehicul fara a poseda permis de conducere, 3 infractiuni de refuz sau sustragere de la ...

- Polițiștii au oprit in trafic un șofer, iar in urma verificarilor au constatat ca acesta avea permisul de conducere reținut. In jurul orei 12.45, un barbat in varsta de 31 de ani, din Iclod, a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autovehicul pe raza localitații Iclod, avand permisul de…

- Un barbat care amenința telefonic cu acte de violența și cu moartea o persoana a fost reținut de polițiști la Dej. In urma verificarilor, polițiștii au constatat ca doua zile la rand, pe 15 și 16 noiembrie, barbatul de 49 de ani, din Dej, a amenințat telefonic in mai multe randuri cu violența și chiar…

- In cursul zilei de miercuri, 22 noiembrie, politisti din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat un barbat de 26 ani, din comuna Patrauț, județul Suceava, care poseda un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea, fiind condamnat de catre Judecatoria Suceava la o pedeapsa 3 ani și 8 luni…

- Politistii din Aiud l-au retinut, luni, pe tanarul in varsta de 23 de ani din Ciumbrud care a provocat accidentul mortal, la Aiud si il prezinta Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, pentru dispunerea masurilor legale. Reamintim ca in urma evenimentului rutier si-a pierdut viata o femeie, iar o…

- Polițiștii de la Rutiera au desfașurat, zilele trecute, o acțiune destinata depistarii vitezomanilor.Astfel, conform IPJ Cluj, la data de 24.11.2017, în intervalul orar 10:00-14:00, Serviciul Rutier a organizat o acțiune pentru combaterea încalcarii regimului legal de…

- Politistii rutieri hunedoreni au retinut, in trei ore, 9 permise de conducere și au aplicat 29 de sancțiuni contraventionale, in urma unei acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere, ce a avut loc pe DN76. In data de 24.11.a.c., in intervalul orar 10.00-13.00, politistii Serviciului Rutier…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș l-au identificat pe B.V.G, de 34 de ani, din Calinești, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in noaptea de 20 spre 21 noiembrie a.c., cel in cauza ar fi patruns prin efracție in…

- Politistii au identificat si retinut, pentru 24 de ore, conducatorul unui autovehicul care a accidentat grav un barbat, dupa care a parasit locul accidentului, incercand sa induca in eroare organele judiciare. In seara zilei de 16 noiembrie, politistii din cadrul Politiei orasului Huedin au fost sesizati…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Simeria efectueaza cercetari, sub aspectul comiterii infractiunii de tentativa de talharie calificata, fata de un tanar de 28 de ani, din Timisoara (care locuieste fara forme legale pe raza orasului Simeria) cu privire la care au stabilit ca, in noaptea de…

- Danut Hohota, un preot din comuna galateana Schela, a fost retinut de politisti dupa ce a accidentat mortal duminica seara un barbat si a parasit locul accidentului. Politistii au stabilit ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 miligrame alcool in aerul pur expirat, relateaza Digi 24.Preotul in varsta…

- Polițiștii clujeni au reținut, zilele trecute, un barbat acuzat de tâlharie și lipsire de lihertate în mod ilegal.Conform IPJ Cluj, la data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 20:00, un barbat de 29 de ani, din Cuzdrioara, aflându-se pe raza localitații de domiciliu,…

- Politistii din Aiud au retinut un barbat ce este banuit de comiterea unui furt de componente metalice de la o centrala termica depozitata in anexa unei locuinte din Aiud. La data de 8 noiembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au luat masura retinerii,…

- Polițiștii de investigații criminale din Dej au identificat și reținut un barbat, de 29 de ani, din Cuzdrioara, banuit de comiterea mai multor infracțiuni. Conform cercetarilor efectuate, la data de 6 noiembrie, in jurul orei 20:00, cel in cauza, aflandu-se pe raza localitații de domiciliu, prin intrebuințare…

- Polițiștii din Deva au identificat si retinut preventiv un adolescent banuit de comiterea mai multor infractiuni de inselaciune, prin metoda „accidentul”, pe raza județelor Hunedoara, Cluj și Mureș. In data de 6 noiembrie 2017, la ora 16:08, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata telefonic de un…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar din oras care este banuit de comiterea unei talharii. Acesta i-ar fi smuls telefonul mobil unei femei, in timp ce se afla pe o strada din oras. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitei. La data de 1.11.2017, politistii de investigatii criminale…

- La data de 01 noiembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au efectuat doua perchezitii domiciliare, pe raza localitatilor Rovinari si Farcasesti, ocazie cu care au fost identificate mijloace materiale de proba, ce urmeaza a fi administrate in cauza. …

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unor infractiuni de talharie, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au depistat un tanar de 23 de ani, din Constanta, banuit de comiterea faptelor. Astfel, la data de 31 octombrie a.c., tanarul in cauza ar fi smuls bijuteriile unor femei, in…

- "La data de 29 octombrie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures au retinut un barbat, de 29 de ani, din localitatea Eremitu, banuit de comiterea infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si amenintare. In fapt, din cercetari…

- Un barbat de 44 de ani din județul Alba a fost reținut, joi, de polițiștii din Brad, dupa ce a fost prins in trafic, pentru a treia oara, baut și fara permis la volan. Potrivit IPJ Hunedoara, in cursul zilei de joi, politistii bradeni au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat […]

- Un barbat de 61 de ani a fost retinut, ieri, de politistii craioveni, fiind acuzat pentru comiterea a doua furturi la sfarsitul lunii septembrie. Pe 30 septembrie 2017, a fost reclamat la politie furtul unei hote dintr-un autoturism, prin folosirea ...

- Un tanar de 20 de ani a fost reținut de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești, sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie calificata. Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitești l-au identificat pe M.G, de 20 de ani, din comuna Draganu, banuit de savarșirea infracțiunii…

- Țigarile urmau sa fie vandute in partea de vest a țarii. Conducatorul auto, un cetațean sarb, a fost reținut și urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventiva pentru contrabanda. „In aceasta dimineata, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații a Criminalitații…

- Ieri, 18 octombrie 2017, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba l-au depistat si retinut, pe raza comunei Sibot, pe un barbat de 30 de ani, din localitatea Sarascau, judetul Alba, posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii.…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un barbat care conducea un autoturism pe drumurile publice, cu toate ca avea permisul reținut.Acesta a fost depistat pe strada Nicolae Titulescu, din Dej.”La data de 18.10.2017, în jurul orei 15.50, politisti din cadrul…

- Polițiștii rutieri au desfașurat, marți, o acțiune în trafic la Dej, pentru prevenirea accidentelor rutiere, depistarea si sanctionarea participantilor la trafic care nu respecta regulile de circulatie si care pun astfel în pericol siguranta rutiera.În doar cîteva…

- Tanara, care mai este cercetata pentru infractiuni de furt, va fi prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale. In dupa amiaza zilei de ieri, 11 octombrie 2017, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre o tanara ce locuieste…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat, sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fara permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.”La data de 9 octombrie…

- Politistii din Sebes au retinut un barbat ce este banuit de comiterea unor fapte de violare de domiciliu, lovire si tulburarea ordinii publice. Va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 11 octombrie 2017 politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Miercuri dimineața, in jurul orei 08:00, pe strada Eroilor, din municipiul Dej, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane. Conform primelor verificari, o femeie, de 29 de ani, din Dej, in calitate de pieton, s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara a strazii Eroilor, din…

- Politistii din Chisinau au retinut un individ de 33 de ani, originar din Transnistria, care este banuit de furt din locuinta in proportii deosebit de mari. Incidentul a avut loc in dimineata zilei de 21 septembrie curent, cand proprietarii nu erau acasa. El a fost retinut pe urme fierbinti de catre…

- Polițiștii din Dej au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea mai multor furturi. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv. Vineri, 6 octombrie, in jurul orei 16:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, unei persoane, in varsta de 84 de ani, i s-a sustras…