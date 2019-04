Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre cei patru copii ai magnatului danez Anders Holch Povlsen au murit in atacurile teroriste de duminica. Povlsen, cu o avere estimata la 7,9 miliarde de dolari, este cel mai mare unic actionar al companiei din domeniul vestimentatiei Asos, detine lantul international de imbracaminte Bestseller…

- Președintele SUA, Donald Trump, a comis o gafa de proporții, in mesajul prin care transmitea condoleanțe celor din Sri Lanka, ca urmare a atentatelor teroriste comise de Paște. Trump a spus in mesajul sau ca au murit 138 de milioane de oameni in acest atentat.Citește și: Tanarul care l-a ENERVAT…

- Atentatele comise in ziua Pastelui in bisericile si hotelurile din Sri Lanka au tulburat o lume intreaga. Mesaje de condoleante au fost transmise deja de lideri de stat si de guvern din toate colturile lumii, de capul Bisericii Catolice, Papa Francisc, Patriarhul Teofil al

- ”Condamn cu fermitate atentatele si atacurile sangeroase comise impotriva comunitatii crestine din Sri Lanka. Sarbatoarea Sfanta a Pastelui catolic a fost umbrita de aceasta veste cutremuratoare. Sunt alaturi de poporul din Sri Lanka, de familiile indoliate si le doresc insanatosire grabnica victimelor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un mesaj in care se declara "socat" de atacurile din Sri Lanka. "Suntem socati de atacurile scandaloase din Sri Lanka! Sincere condoleante oamenilor din Sri Lanka. Gandurile si rugaciunile noastre se indreapta catre victime", este mesajul publicat pe pagina…