- Portugalia a suspendat acordarea de vize cetatenilor iranieni pentru chestiuni de securitate, a afirmat marti seful diplomatiei de la Lisabona, Augusto Santos Silva, fara mai multe precizari, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Am suspendat vizele din motive de securitate", a declarat ministrul…

- Consiliul Afaceri Externe (CAE) al Uniunii Europene (UE) se reuneste la 15 iulie 2019, principalele subiecte de discutie fiind situatia din Iran, Irak, Republica Centrafricana, Sudan, Etiopia si Venezuela. Potrivit site-ului oficial al Consiliului, www.consilium.europa.eu, Înaltul Reprezentant…

- 'Vom face maximum' posibil pentru ca 'nimeni sa nu comita ireparabilul', a declarat Macron in fata presei, in a doua zi a vizitei sale in Japonia. 'Este esential astazi ca toti actorii (de pe scena internationala) sa reduca tensiunea', a adaugat el. Macron a precizat ca va vorbi despre aceasta…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif l-a acuzat pe John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Statelor Unite Donald Trump, de complot pentru a porni un razboi impotriva Iranului, marti intr-o postare pe Twitter, citata de Reuters. "Vreau sa stiu de ce cei cu dovezi…

- Cererea americana are in vedere discutii intre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate ''privind ultimele evolutii legate de Iran si recentele incidente cu petrolierele'', a indicat una dintre aceste surse, sub acoperirea anonimatului. Conform unei alte surse, reuniunea ar urma sa se desfasoare…

- Iranul a denuntat joi o actiune americana "provocatoare si foarte periculoasa" la adresa "integritatii sale teritoriale", dupa doborarea de catre armata a unei drone americane in "spatiul sau aerian", intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU si Consiliului de Securitate, informeaza AFP.…

- Iranul nu va repeta 'experienta amara'' a negocierilor cu Statele Unite, a declarat ayatollahul Ali Khamenei in cursul intrevederii cu premierului japonez Shinzo Abe, pe fondul unei escaladari a tensiunilor intre Teheran si Washington. Abe, care a transmis un mesaj liderilor iranieni din partea presedintelui…

- Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor tarilor semnatare ale acordului (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia) dupa retragerea Statelor Unite ale Americii din acest pact exact acum un an, a informat in cursul diminetii radioteleviziunea iraniana IRIB, scrie Agerpres. O…